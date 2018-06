Lectora de periódicos

Una de las cosas que más me gusta hacer (para qué disimular, la que más) es leer periódicos. Antes creía que, poco a poco, aminoraría mi afición y me quedaría con los más afines. Pero ha ocurrido al revés: encuentro un placer casi morboso en leer aquellos que me llevan la contraria con buenos argumentos. Eso hace que la lista de periódicos pendientes de leer sea como la maldición de Sísifo: cuando estoy a punto de ponerme a cero, algo sucede –hay que trabajar, entre otras cosas– y se me viene encima la piedra en forma de avalancha de los inéditos de los dos o tres últimos días. Así me ocurrió nada menos que durante la moción de censura y llegué al viernes de autos con una montaña encima.