Abrir los ojos.

Una nación es, básicamente, un relato. Y su imagen en el mundo, aún más. Al igual que ocurre con la Historia, no es inmutable sino que tiene un sentido de narración y no de verdad revelada. Por eso, desde los tiempos más remotos, todos los imperios han mitificado a sus propios héroes y han exagerado sus éxitos y victorias. Desde las narraciones de Heródoto y los poemas épicos de Homero, la propaganda ha sido un pilar para conformar la voluntad de la población, aunque fuese manipulando los hechos.

También los secesionistas catalanes se han dedicado a falsear los datos históricos y los hechos para construir su relato. Han antepuesto hábilmente la narrativa a la realidad. Frente al discurso monocorde del ‘respeto a la ley democrática’, los independentistas han hecho algo más eficaz: contar una historia a la gente y a los corresponsales extranjeros. Y, además, no cualquier historia, sino una épica de rebeldes con mucho encanto emocional, aunque sea falsa y basada en la insolidaridad. Así, han atribuido a Madrid una política ‘franquista y autoritaria’ con ‘presos políticos’ y ‘Estado fascista’.

Desde la recuperación de la democracia, Jordi Pujol desplegó una poderosa campaña de comunicación política (o de propaganda, en términos menos eufemísticos) capaz de aglutinar a numerosos ciudadanos y de lograr la comprensión de la mayor parte de la comunidad internacional. De este modo, el secesionismo se convirtió en un ejemplo perfecto de la tendencia que se ha impuesto en la política del siglo XXI: la narración de historias (‘storytelling’) como medio para hacer campaña o inculcar un sistema de valores. Y lo es por partida doble, pues han sido dos los relatos con los que han llegado hasta la situación actual.

El primero, el emocional, se basa en el extraordinario valor de los gestos en la época de internet y las redes sociales. Con grandes gesticulaciones en manifestaciones, cadenas humanas, diadas, pseudo-referendums y esteladas, Artur Mas y Carles Puigdemont han alimentado un ideal romántico de nación. Esta voracidad gestual ha conseguido anular las críticas racionales a sus mandatos: corrupción, mala gestión e imposibilidad de la independencia... El segundo relato es el de la inevitabilidad: la culpa de todo la tiene Madrid porque no ha dejado otra alternativa que la insubordinación, ni siquiera a los catalanes moderados.

Estos discursos han tenido buenos resultados tanto en las urnas como en el escenario internacional. Pero el designio de Puigdemont para que Joaquim Torra sea su sucesor puede ser un auténtico torpedo en la línea de flotación del relato secesionista. Es un tiro en el propio pie, como ya lo han descrito algunos de los analistas que más han convivido con el ‘procés’, desde Antoni Puigverd a Enric Juliana. "Leídas en catalán o castellano, las expresiones de Torra calificando de ‘bestias’ a los españoles hostiles a la catalanidad son terribles. Traducidas al alemán aún suenan peor. Y van a ser traducidas’, ha escrito este último.

El ‘dosier Torra’ ya circula por las redes sociales y diplomáticas (en internet: ‘Public Declarations by Quim Torra President of the Region of Catalonia’) y hará daño al independentismo porque saca a la luz y por escrito el rasgo más temido por Europa: el supremacismo racial. La prensa continental ya se he hecho eco. Un artículo del francés ‘Le Figaro’, por ejemplo, relacionaba el miércoles el nacionalismo del nuevo presidente catalán con "la Yugoslavia de Milosevic o la Italia de Mussolini".

El relato emocional del soberanismo se ha construido sobre el mito de que el catalán es un pueblo más sabio, culto, moderno y productivo que los demás. Pero era un discurso que permanecía oculto bajo un barniz de buenas maneras. Ahora ha salido a la luz con sus raíces xenófobas y racistas. Y Europa observa atónita estos días las declaraciones supremacistas de Quim Torra. ¿Servirá todo esto para que también los catalanes reaccionen?