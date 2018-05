Clara Serra será la número dos de Errejón y Tania Sánchez se queda en tercer lugar

Así lo han determinado las bases de Podemos Comunidad de Madrid en el proceso de primarias impulsado para elegir a los candidatos del partido a los próximos comicios, un proceso en el que han participado un total de 20.489 personas, la mitad del censo de inscritos activos y el 20 por ciento del total, según ha detallado en según ha detallado en una precipitada rueda de prensa el secretario de Organización de Podemos Comunidad de Madrid, Fran Casamayor.

La participación en este proceso interno, que ha certificado que Errejón será el candidato de la formación a los próximos comicios autonómicos, ha tenido una participación superior a las primarias para definir la lista a la Asamblea de Madrid en 2015 (17.000 participantes) pero inferior a las primarias para elegir al secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, que ganó en su día Espinar frente a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre con casi 50.000 votos.

El proceso de primarias se dividía, como es habitual en Podemos, en dos. En una primera parte se elige al candidato a la Presidencia, en el que se presentaba además de Errejón un candidato independiente y prácticamente desconocido, Emilio García. El exnúmero dos de Podemos consiguió el 98 por ciento de los respaldos.

El resto de la lista, por orden descendente, la configuran tras Errejón, Clara Serra, Tania Sánchez y Ramón Espinar las siguientes personas: José Manuel López (5), María Espinosa (6), Jorge Moruno (7), Dina Bousselham (8), Javier Cañadas (9), Elena Sevillano (10), Eduardo Fernández Rubiño (11), Mónica García (12), Carolina Alonso (13), Raquel Huerta (14), Pablo Gómez (15), Jazmín Beirak (16), Víctor Rey (17), María Acín (18), Emilio Delgado (19), Sergio García Torres (20), Ana Domínguez (21), Beatriz Galiana (22), Eduardo Gutiérrez (23), Luis Andrés Pérez (24), Maby Cabrera (25) y Alberto Oliver (26).

No obstante, esta no será la lista definitiva, ya que habrá que introducir una corrección por género, de tal manera que haya un 60 por ciento de mujeres en tramos de cinco, según ha explicado Casamayor. También se incluirán nombres de "otras fuerzas políticas hermanas", en referencia a IU, Equo y también a la corriente Anticapitalistas, que optó por no presentarse a estas primarias porque, a su juicio, "constituyen un reparto de sillas y cargos, sin posibilidad de debate político".

"Esta lista no es definitiva, es en bruto. Y por lo tanto hay que llegar a acuerdos que tienen que incluir a lo mejor de cada espacio. Yo invitaría a los anticapitalistas a estar dentro de Podmeos. Creo que Podemos pierde sin anticapitalistas y es más rico si es más plural . Hay que buscarle un hueco en esta lista y hay que llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas", ha insistido el secretario de Organización de Podemos Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha valorado la alta participación señalando que "no es casual". "Estamos en un momento bueno para Podemos y hemos comenzado una nueva etapa. Podemos ha madurado, no es el mismo Podemos que en 2015 y del acuerdo de unidad al que hemos llegado en Madrid demuestra que es capaz de solucionar sus problemas internos y estar pensando en los problemas que afectan a la gente", ha dicho Casamayor en referencia al pacto entre 'errejonistas' y 'pablistas' para configurar una lista única para estas primarias.

Además, ha apuntado que las últimas encuestan "reflejan que el espacio político del cambio se asienta, está ahí". "Podemos es una fuerza política viva y tiene capacidad a día de hoy en este país. En Madrid comienza una etapa de unidad y en 2019 creo que podremos tener un buen resultado y por fin sacar al PP de la Puerta del Sol", ha concluido el 'número 2' de Espinar en el Consejo Ciudadano autonómico.

"Estamos muy satisfechos. Creemos que la militancia ha respondido y ha dicho claramente que esta lista de unidad que salió del acuerdo en Madrid es un pistoletazo de salida para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Comienza una etapa para armar una nueva mayoría para derrocar al PP de las instituciones madrileñas.", ha concluido.

Por su parte, fuentes errejonistas consultadas han valorado también positivamente las cifras de participación en estas elecciones internas y están satisfechos con los resultados. De hecho, los inscritos han colocado a 4 errejonistas en los cinco primeros puestos y Tania Sánchez solo ha caído al tercer puesto, menos de lo que esperaban. Además, de la lista inicial 8 errejonistas suben, cuatro se mantienen y dos bajan; frente a los 6 pablistas que bajan, los 5 que se mantienen y los 0 que suben.

Quién es quién en la lista

A finales de abril, tras la crisis generada por el llamado 'documento Bescansa' y por las reticencias del precandidato a un proceso en dos tiempos diferentes, el sector de Errejón y el pablista de Ramón Espinar llegaron a un acuerdo para configurar una candidatura conjunta, en la que el primero colocaba a 15 afines y el segundo a 11, en una correlación de 60-40 por ciento.

Así, tras Íñigo Errejón, Tania Sánchez --elegida por el primero-- y Ramón Espinar, a partir del cuarto puerto y en orden se sitúan en la lista la diputada autonómica Clara Serra (errejonista), el consejero ciudadano autonómico Javier Cañadas (pablista), la parlamentaria María Espinosa (pablista), el sociólogo Jorge Moruno (errejonista), la consejera ciudadana autonómica Dina Bousselhan (pablista), el exportavoz parlamentario José Manuel López (errejonista), los diputados madrileños Elena Sevillano (pablista) y Eduardo Fernández Rubiño (errejonista), la consejera ciudadana autonómica Carolina Alonso (pablista), el portavoz de Somos Pozuelo Pablo Gómez (pablista), la diputada Mónica García (errejonista), el consejero ciudadano autonómico Víctor Rey (pablista) y la parlamentaria regional Raquel Huerta (errejonista).

Los últimos diez nombres de la lista de 26 corresponden al consejero ciudadano autonómico Sergio García Torres (pablista), a los diputados regionales Jazmín Beirak y Emilio Delgado (errejonistas), a la ecologista María Acín (errejonista), a la historiadora Ana Domínguez Rama (pablista), al portavoz de Sí se Puede en Torrejón de Ardoz Luis Andrés Pérez (pablista), a los diputados autonómicos Beatriz Galiana y Eduardo Gutiérrez (errejonistas), a la consejera ciudadana municipal Maby Cabrera (pablista) y al diputado Alberto Oliver (errejonista).

De esta manera, la lista común tiene 13 hombres y 12 mujeres. También cuenta en su mayoría con cargos públicos (dos diputados nacionales, 13 diputados autonómicos y dos concejales). Actualmente Podemos cuenta con 27 diputados en la Asamblea de Madrid.

Entre las sorpresas, destacó la presencia de Javier Cañadas en puestos altos y en puestos bajos de Mónica García, de la que se habló como posible número 2 de Errejón, o del diputado Miguel Oliver. Lo que no ha causó extrañeza fue la relevante presencia de María Espinosa, Dina Bousselhan y Elena Sevillano, personas de máxima confianza de Espinar. Ni tampoco que Jorge Moruno esté en la tabla alta, ya que ha sido uno de los apoyos intelectuales desde el inicio de Podemos del ya candidato oficial.