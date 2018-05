Vuelta a la trinchera

El conflicto catalán no tan solo no va a disminuir, sino que se acrecentará y muchísimo en los próximos meses si Torra lograr ponerse al frente de la Generalitat. Él mismo lo dejó muy claro en su discurso de investidura al hablar de "situación de excepcionalidad" y al marcase como objetivos "investir" a Puigdemont, "alcanzar el estado independiente en forma de república" y reabrir las embajadas. Estaba cantado el resultado de la primera sesión de investidura del nuevo candidato del bloque independentista. Ya se sabía que no reuniría la mayoría absoluta de los votos. Tendrá una nueva oportunidad en la segunda sesión, que se celebrará mañana y en la que le servirá una mayoría simple, para la que necesita que la CUP repita su abstención. Una vez más la investidura de un ‘president’ de la Generalitat queda en manos de los antisistema. Los anticapitalistas decidirán hoy si Torra accede al Palau de la Generalitat o queda descabalgada su candidatura cuando solo quedará una semana para evitar la repetición electoral.