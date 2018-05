Nadie gritaba ¡vivan los GAL!

Los delitos prescriben. Se considera que, a partir de un tiempo, la pena ya no cumple sus fines de prevención; y que el Estado no puede perseguir a voluntad y en todo instante a un ciudadano por hechos antiguos. Salvo excepciones como el genocidio, la prescripción de los asesinatos está en veinte años. También para los de ETA. La banda dice que ha dejado de existir, pero eso no depende ya de su voluntad, pues hay sumarios vivos, o en vía de prescripción que pueden reabrirse si surge algo relevante que permita poner a cero el contador de la prescripción y volver a encausar a los verdugos ‘patrióticos’. Ya ha sucedido con los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica; y de Manuel Giménez Abad, de cuya muerte hace hoy diecisiete años.

La sustancia de ETA vive