Tres jueces

No quisiera estar en la piel de ninguna de las tres personas que forman parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Ni antes ni durante ni después del juicio a la Manada. No solo porque se hayan convertido en noticia, concitando con su sentencia la ira e indignación social, sino por el trabajo que les toca realizar. Hay que valer, saber y tener vocación para dedicarse a impartir justicia. Admiro a más de una y de uno que se dedica a esa complicada tarea de aplicar las leyes que el poder legislativo ha inventado. Son personas que tienen en sus manos la tremenda responsabilidad de interpretar las normas y consolidar nuestro Estado social y democrático de derecho. Si no trabajan en esa dirección no sirven ni merecen llevar la toga.

Cuando están comprometidas seriamente con su profesión transmiten algo difícil de explicar. Es posible que sea fortaleza interior, pues huyen de la fama, no buscan destacar, prefieren guardar silencio, no ansían honores ni gloria. Pero no siempre es así. Hay más de tres que hicieron y hacen todo lo contrario. De hecho, también conozco casos vergonzantes y execrables. Incluso sufridos de forma directa, donde por su pereza, falta de dedicación y compromiso socavan los pilares del poder judicial. Algunos que tendrían que pasar por examen psiquiátrico y moral, antes de continuar en su puesto. Y otros a quienes tendríamos que impedirles presentarse a las oposiciones.

En el caso de Pamplona, pese a las reacciones populistas que reclaman su inhabilitación, tengo la impresión de que se han tomado muy en serio su trabajo. Basta una constatación. Es más fácil sumarse a la petición de la fiscalía y de las acusaciones particulares que lo contrario. Cuesta menos dejarse llevar por la pulsión mayoritaria que ir más allá. Salvando las distancias, equivale al hecho de calificar a un estudiante a final del curso. Es más sencillo, da menos problemas y es más cómodo aprobar que suspender. Aquí es más rápido saltarse la presunción de inocencia, cuando la opinión publicada ha juzgado, las redes sociales han dictado sentencia y los grupos de presión tienen una posición definida, que cualquier intento de hacer justicia. Cuesta más esfuerzo preguntar: ¿tenemos la absoluta certeza de lo que sucedió? En este caso, la respuesta socialmente construida es un rotundo sí. Una joven ha denunciado a cinco veinteañeros. Una mujer a una ‘manada’ de morlacos. No hace falta nada más. Pero, ¿son las pruebas tan evidentes? ¿La primera impresión es suficiente? ¿Basta con el consenso social para ajusticiar a un reo?