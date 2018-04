Manifestaciones en las calles y plazas de toda España y en Bruselas contra la sentencia de La Manada

Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla ya cuentan con cientos de personas en sus calles clamando contra el fallo de la Manada y en solidaridad con la víctima.

Los asistentes, en su mayoría mujeres, portan pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí esta tu manada", "Yo sí te creo" o "No es abuso, es violación".

Las concentraciones han sido convocadas a última hora de la mañana de este jueves por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual.

Cerca de dos centenares de personas, la gran mayoría jóvenes españoles que estudian o trabajan en la capital belga, se concentraron ante el edificio de la Bolsa en Bruselas para mostrar su rechazo a la sentencia contra La Manada.

La concentración en la capital comunitaria aunó distintas iniciativas espontáneas de asociaciones ciudadanas en Bruselas, incluido el "Me too", que agrupa a trabajadores de las instituciones europeas contra el abuso sexual, así como colectivos como el del "15-M Bruselas", que movilizaron a la gente a través de las redes sociales bajo el lema "No a la Justicia patriarcal".

Entre otros, se unieron a la concentración los eurodiputados Ernest Urtasun (En Comú Podem), Lola Sánchez (Podemos) y Ana Miranda (BNG).

A través de Twitter mostraron igualmente su rechazo a la sentencia varios eurodiputados, como Ángela Vallina (IU), Iratxe García (PSOE) o Ramón Luis Valcárcel (PP).

La delegación de Unidos Podemos en la Eurocámara introdujo a la luz de la sentencia una pregunta parlamentaria para la Comisión Europea, con el objetivo de denunciar el caso y alertar sobre la necesidad de adaptar la definición de violación en los Estados miembros.