Denuncian al portero de una caseta de la Feria de Abril por una agresión homófoba a un joven

Un joven de 25 años de edad ha denunciado ante la Policía Nacional al portero de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla por una agresión homófoba en la madrugada del pasado martes cuando le pidió entrar a la misma para buscar a una amiga que había entrado al baño, y el trabajador que realizaba labores de seguridad le contestó "aquí no entra un puto maricón", agrediendo después físicamente al joven, quien ha tenido que acudir dos veces a un centro hospitalario de la capital andaluza para ser atendido.

Según la denuncia, durante la noche del lunes al martes, sobre las 03.00, el joven se encuentra en el exterior de una caseta situada en la calle Pascual Márquez, en concreto el número 189, hablando por teléfono mientras esperaba a una amiga que había entrado al baño. Tras el retraso de ésta en salir, el joven pide al portero poder pasar para buscarla, a lo que el denunciado contestó: "aquí no entra un puto maricón".

El joven, que entiende que no le dejara entrar al no contar con invitación de acceso a la caseta, le recrimina al portero su respuesta, a lo que éste responde con un puñetazo en la cara, cayendo al suelo el agredido como consecuencia del golpe. En varias ocasiones, el joven intentó levantarse pero "no me dejaba" y le tiraron "por dos veces" más al suelo, hasta que compañeros del portero intentaron reducirlo.