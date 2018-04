Renuncio al Nobel de Física

Para evitarnos problemas, les digo desde ya que renuncio a mi Nobel de Física, al Óscar a la mejor Dirección y al Pritzker de Arquitectura. Visto lo que ha hecho Cifuentes, uno puede atribuirse cualquier reconocimiento y luego, si le pillan, renuncia y aquí no ha pasado nada. O eso se cree ella.

Dimita o no, la carrera de la presidenta madrileña está tocada para siempre. Por eso, porque este asunto ha arruinado su futuro político y eso ya es bastante castigo, lo que de verdad me enfada no son tanto las mentiras de una responsable pública, como el daño que ha hecho a la imagen de la universidad en este país.

Y tampoco es que la universidad me parezca una institución prístina y sin mácula, oigan. Cualquiera que haya tenido alguna relación con ella sabe que la endogamia y la falta de transparencia son dos gravísimos problemas que arrastra desde hace décadas. Y que junto a profesores maravillosos, de esos que iluminan a sus alumnos, hay decenas de docentes apoltronados en sus despachos y obsesionados con cerrarles las puertas a posibles rivales más preparados, más brillantes y con más vocación.