La Audiencia de Schleswig-Holstein dejó ayer en libertad bajo fianza a Puigdemont y, lo que es más lamentable, descartó de la demanda de extradición el delito de rebelión, que es el principal cargo por el que están siendo procesados otros dirigentes independentistas. Esto significaría que, aunque el expresidente de la Generalitat fuese entregado a España, no podría ser juzgado por ese cargo. Habrá que esperar a que se complete el procedimiento en los tribunales alemanes, pero si la decisión se confirmase sería un serio revés para la estrategia de la Justicia española, que busca conseguir que todos los responsables de la intentona secesionista sean juzgados de acuerdo a la gravedad de sus acciones. Por añadidura, esta situación se convierte en una baza propagandística para los independentistas, que llevan meses sumidos en su confusión interna, pero que reciben la libertad de Puigdemont como un balón de oxígeno. No hay que caer en sus manipulaciones. Es posible que la demanda de extradición no estuviese bien planteada, como es posible que, desde marcos legales distintos, quepan apreciaciones jurídicas diferentes; pero eso no significa ni una legitimación del ‘procés’ ni que los tribunales españoles estén actuando incorrectamente en el procesamiento de quienes perpetraron un gravísimo ataque a la Constitución.