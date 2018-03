La ANC afea a JxCat, ERC y la CUP su falta de acuerdo: "¿Qué coño está pasando?"

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha afeado este domingo a JxCat, ERC y la CUP que aún no hayan llegado a un pacto de Govern para empezar la legislatura e impulsar la República y les ha exigido explicaciones por ello: "¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se nos está diciendo?".

Lo ha dicho el miembro del Secretariado Nacional de la ANC, Jordi Pairó, en los discursos de la manifestación que ha convocado la entidad para exigir que el independentismo pacte un Govern, y ha expresado "sorpresa e indignación" porque aún no se haya hecho.

Ha lamentado que los partidos independentistas hayan renunciado por ahora a investir a los dos candidatos que se habían propuesto, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez: "El Parlament no puede estar condicionado por el Estado. Si el Parlament quiere decidir soberanamente el presidente de la Generalitat, se hace y punto".

También ha criticado que ERC --sin mencionar explícitamente al partido de Oriol Junqueras-- defendiera la necesidad de formar un Govern que sea 'efectivo' cuando expresó sus dudas sobre investir a Carles Puigdemont: "¿Un candidato efectivo? ¿Uno de aprobado por el Estado español?", se ha preguntado Pairó.

La ANC alega que siempre ha estado en la calle cuando se le ha pedido defender el proceso soberanista, y ahora exige correspondencia en los partido independentistas cuando es desde la entidad que se les reclama un mensaje inequívoco: un Govern y una República.

"Vemos que alguien se ha olvidado de la fuerza de la calle. Estaremos siempre. No podemos ceder ni un ápice ante el Estado y no vemos la misma determinación en el Parlament", ha concluido Pairó, que ha recordado que han pasado más de dos meses y medio desde las elecciones y no hay pacto aún.

Ha reprochado a los tres partidos que están negociando con "normalidad" cuando, a su juicio, la situación es completamente anormal ya que hay líderes políticos soberanistas en la cárcel desde hace más de cuatro meses, algo que ha considerado intolerable.

"¿Queremos un Govern autonómico? No. Pues a ver si nos ponemos la pilas", ha exigido a JxCat, ERC y la CUP, partidos que han acudido a la manifestación y que han escuchado los reproches desde la misma cabecera de la marcha. 27 DE OCTUBRE

Las críticas de la ANC se han remontado al 27 de octubre: Pairó ha explicado que salieron a la calle para defender la República, pero el 28 vieron que lo que pasaba "realmente", en alusión a que el Govern renunció a implementar la independencia.

La entidad soberanista ha reivindicado que hasta le han llegado a "partir la cara" para defender la independencia, como en la cargas policiales del 1 de octubre, por lo que ahora exige ver en los tres partidos una reciprocidad y jugársela también por el Estado catalán.

Pairó ha avisado a JxCat, ERC y la CUP de que seguirán movilizados haya o no acuerdo, ya que ha considerado ineludible implementar la independencia: "Las calles han hecho un ejercicio de sacrificio y de compromiso. Nada calmará la sed de República en las calles".

"Retomemos el camino del 27 de octubre, comencemos a desarrollar la República ahora. ¡República ahora!", ha proclamado Pairó para cerrar su discurso.

Mayoría independentista

También ha intervenido el vicepresidente de la entidad, Agustí Alcoberro, para defender que las elecciones catalanas del 21 de diciembre arrojaron una nueva mayoría parlamentaria que permite seguir impulsando la independencia: "No somos ni nos sentimos ciudadanos del Reino de España".

A diferencia de Pairó, Alcoberro ha evitado los reproches directos a los partidos, pero sí ha lamentado que renunciaran a investir a Puigdemont por las trabas que puso el Estado: "Solo el Parlament puede escoger a través de una mayoría clara la persona que se tiene que hacer cargo de la Presidencia".