Respuestas concretas

España ha sido el país del mundo en el que se ha protagonizado la mayor movilización del Día de la Mujer para reivindicar avances hacia la igualdad de género y para protestar contra el acoso sexual y la violencia machista. Y los partidos y las administraciones han mostrado ya su voluntad de actuar. Aunque, eso sí, unos más que otros. A pesar de que Alberto Núñez Feijóo ha admitido que el Ejecutivo no puede ignorar el clamor social, el Gobierno se ha limitado a decir que seguirá trabajando "por la igualdad de las mujeres". No se anuncia pues, de momento, ninguna novedad sobre propuestas, sino que el presidente Rajoy va a mantener los proyectos que tiene en estudio, como el plan de racionalización de horarios y conciliación, que puede ser importante pero habrá que ver si al final sale adelante. Por su parte el Gobierno aragonés ha anunciado la creación de una Mesa de la Mujer Aragonesa, con la participación de instituciones y agentes sociales. Y urge a los grupos parlamentarios a aprobar la Ley de Igualdad, que está bloqueada en las Cortes de Aragón. Está claro que no se puede gobernar atendiendo a lo que dicen las encuestas o a la amplitud de las manifestaciones. Ahora bien, hay razones de sobra para que la causa de las mujeres se traduzca cuanto antes en medidas efectivas. Y los políticos deben ponerse a la tarea.