Rajoy asegura que el próximo ministro de Economía todavía no sabe que va a serlo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que la persona que ha elegido para que ocupe el Ministerio de Economía en sustitución de Luis de Guindos desconoce todavía su nombramiento.

En una entrevista en Telecinco, Rajoy ha confirmado que se anunciará la semana que viene y ha insistido en que no habrá más cambios, porque sólo han pasado un año y cuatro meses desde la formación del actual del Gobierno y no ve razones ni cree que ningún ministro haya hecho "algo" por lo que no deba de seguir al frente de su responsabilidad.

"Habrá que nombrarlo", ha bromeado cuando se le ha preguntado por este asunto, y ha recordado que "tendrá que ser el que diga el presidente del Gobierno".