El Gobierno impugnará la candidatura de Puigdemont, aunque el Consejo de Estado no ve fundamentos para ello

El Gobierno había pedido al Consejo de Estado que emitiera un informe, que es preceptivo pero no vinculante, sobre la impugnación de la designación como candidato de Puigdemont, propuesta el pasado lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent, que la firmó al día siguiente.

Un asunto que ha incluido el Consejo de Estado en la reunión ordinaria de su comisión permanente.

Fuentes del Consejo de Estado han confirmado que el órgano consultivo no ve fundamentos para impugnar ahora de manera preventiva la candidatura de Puigdemont, cuando todavía no se sabe siquiera si el ex presidente se presentaría en el Parlament para su investidura o no.

Por su parte, fuentes del Gobierno han confirmado la recepción del informe del Consejo de Estado y han asegurado que, en cualquier caso, siguen adelante con el recurso, cuya mera aceptación por parte del TC significaría la suspensión inmediata de la investidura, convocada ya para el 30 de enero.

Y es que, según las fuentes, en el caso de la candidatura de Puigdemont para ser investido, el Consejo de Estado avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo.

Añaden que el Consejo de Estado sí respalda las tesis del Gobierno en el segundo informe que le había solicitado.

En concreto, dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y pronunciarse sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.

Recalcan estas fuentes que, en cualquier caso, los informes del Consejo de Estado son preceptivos, pero no vinculantes.

Se espera que ese informe del Consejo de Estado sea analizado en el Consejo de Ministros, que será el que finalmente decida si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, autoriza a recurrir ante el TC.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la que ha anunciado este mediodía la petición del informe al Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso.

"El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro", ha afirmado la vicepresidenta, que ha subrayado que el estatus jurídico actual de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia personal en la Cámara ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.