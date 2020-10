Rossi da positivo por covid y se pierde el Gran Premio de Aragón en Motorland

"Desgraciadamente, esta mañana me he despertado y no me sentía bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que rápidamente he llamado al médico que me ha hecho dos tests. El resultado del test rápido ha sido negativo, igual que el que me hicieron el martes. Pero el segundo, cuyo resultado he conocido a las cuatro de esta tarde, desgraciadamente ha sido positivo". Con estas palabras en sus redes sociales, Valentino Rossi anunciaba un positivo por covid-19 que le va a hacer ser baja para el Gran Premio de Aragón y, muy probablemente, para el próximo de Teruel, que se disputa la semana que viene en el mismo escenario.

"Me gustaría ser optimista y mantenerme confiado, pero me temo que la segunda carrera en Aragón también me la perderé. Estoy triste y enfadado porque he hecho lo mejor que he podido para respetar el protocolo y aunque el test que me hice el martes fue negativo, he estado autoconfinado desde que llegué de Le Mans. En cualquier caso, las cosas son como son, y no puedo hacer nada para cambiar la situación", añadió Rossi.

La del astro italiano va a ser la primera baja por positivo de un piloto mundialista en MotoGP, categoría que llega al Motorland de Aragón con ese punto de 'caos' que envuelve a una temporada extraña y sin un dominador, lo que ha hecho que a falta de cinco pruebas los cuatro primeros de la general, Quartararo, Mir, Dovizioso y Viñales, lleguen separados por sólo 19 puntos.

"Creo que por cómo es la moto de este año las cosas nos pueden ir mejor esta temporada aquí", se atrevía a aventurar el líder Quartararo, en una línea optimista con la que coincidieron sus tres rivales. "Aragón es un circuito en el que el año pasado fuimos rápidos y creo que la moto de este año puede ser un poco mejor para nosotros", señalaba Viñales, el segundo de los dos pilotos Yamaha en la pelea por el título. "El objetivo es arrancar primero o segundo en carrera y empujar fuerte las primeras vueltas para que no nos adelanten en la recta principal", apuntaba el catalán, que espera sacar provecho de la cercanía de la primera curva para limitar las pérdidas de posiciones de los últimos domingos. "Es una pista que me encanta y creo que podemos ir bien", añadía.

Pese a todo, el histórico no apoya ese optimismo de Yamaha, a falta de entender si, efectivamente, el prototipo de este curso cuadra mejor con la pista turolense. En los últimos cuatro años, las temporadas Michelin, sólo el ausente Marc Márquez ha ganado en el Motorland. Y la Yamaha sólo estuvo en el podio en 2016 con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi segundo y tercero, respectivamente, en un escenario en el que las Suzuki han rendido siempre a un buen nivel, al igual que las Ducati, con Dovizioso segundo en los dos últimos años.

"Creo que puede ser un buen circuito para nosotros, porque en las frenadas podemos ir bien aquí porque hay muchas con inclinación", explicaba el italiano, que en Francia sacó un valioso resultado. "Pienso que podemos tener nuestra baza, ya lo demostramos en los dos últimos años. No es que sea el mejor circuito para nosotros, pero en los últimos años hemos sabido gestionar muy bien los neumáticos. Habrá que ver también las condiciones que nos encontramos, porque puede ser el gran premio con más frío de todo el año. Ver 4 o 5 grados por la noche hará que por la mañana también haga mucho frío y sea difícil calentar los neumáticos", analizaba Dovizioso. De nuevo el factor meteorológico en escena.

"Si hay un circuito de los de este año que pueda ser mi favorito es este", se atrevió a señalar Mir, que a diferencia de sus rivales, es el único que aún no ha ganado una carrera en 2020 (ni en la clase reina). "Me gustaría mucho estrenarme en Aragón. Es una pista bonita, en la que tengo muy buenos recuerdos y en la que he ido rápido en todas las categorías, cada año. Sería muy especial conseguir aquí mi primera victoria en MotoGP", declaró antes de dejar claro en quién pone el foco y la presión: "El piloto a batir aquí es Quartararo, porque es el que va líder del Mundial y el que tiene toda la presión, el que lo puede perder. Seguramente es el que más perdió en Le Mans, porque tenía buen ritmo para hacer una buena carrera allí y no supo, bueno, no pudo hacerlo mejor y no sacó muchos puntos respecto a sus rivales".