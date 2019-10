'On the road' está de vuelta a Heraldo.es

Los amantes y apasionados de las dos y cuatro ruedas están de enhorabuena: regresa 'On the road'. A partir de hoy y hasta finales del mes de diciembre, la actualidad del sector del automóvil, tanto español como internacional, además de las novedades y tendencias para mantener tu coche siempre a punto, estarán en Heraldo.es: ¿Cuáles son los próximos modelos que saldrán a la venta? ¿Cómo puedo ahorrar combustible? ¿Qué marca es mejor para decidirme a comprar? ¿Cuáles han sido las innovaciones en el último salón del automóvil? ¿Qué subvenciones me corresponden al comprar un coche eléctrico?

De cara a la llegada del invierno y a unas fechas tan señaladas como las Navidades, 'On the road' ofrece también a sus lectores trucos y consejos como por ejemplo qué hacer para combatir el frío en los vehículos, cómo colocar las cadenas si se pretende conducir por nieve, qué cosas se deben llevar en el coche en invierno, cómo evitar el uso excesivo de la calefacción...

También tienen cabida en este espacio los concesionarios aragoneses más importantes, a través de noticias patrocinadas, vídeos, testeo de vehículos... Todo ello para hacer nuestra elección más fácil a la hora de decantarnos por un tipo de coche o marca, como Opel, Peugeot, Renault, Nissan, Audi, Seat... conociendo las ofertas y promociones de vehículos de kilómetro cero y segunda mano e incluso publicando los ránquines de modelos mejor valorados.

Puede leer en Heraldo.es está disponible en cualquier dispositivo digital para poder ver en su portada el suplemento 'On the road': en tu móvil, tableta u ordenador y desde cualquier parte, con todas las novedades del mundo del motor.