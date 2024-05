Israel asfixia Gaza con el cierre del paso de Rafah mientras negocia el alto el fuego con Hamás

Veinticuatro horas después de que Hamás anunciara que acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza, una delegación israelí de bajo nivel aterrizó en El Cairo para discutir los detalles del texto con los mediadores de Catar, Egipto y Estados Unidos. El movimiento diplomático se produjo al mismo tiempo que el Ejército hebreo expandía su operación en Rafah para hacerse con el control del paso fronterizo con Egipto.

Los militares cerraron la principal puerta de acceso de la ayuda humanitaria a la Franja, que quedó más aislada y desasistida que nunca porque desde el fin de semana también permanece clausurado el cruce de Kerem Shalom tras un ataque de los milicianos islamistas que dejó cuatro soldados muertos. El asalto a la frontera se produjo sin resistencia por parte de Hamás.

Israel asfixia Gaza en un paso más en su estrategia de presión máxima al enemigo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó a las tropas y adelantó que la operación continuará hasta se elimine "a los terroristas en esta zona y en toda Gaza o hasta que el último rehén regrese a casa", en alusión a una posible pausa en caso de que avancen las conversaciones que abran la puerta a un intercambio de cautivos por presos palestinos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió "la apertura inmediata de los cruces" para la entrada de ayuda e hizo un llamamiento a "aquellos que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo posible para ayudar a evitar una tragedia más" en Rafah. Estados Unidos es el aliado que ejerce mayor presión y una jornada más desde la Casa Blanca se dejó claro que, en lugar de una invasión de un lugar con 1,4 millones de personas, piensa que "un acuerdo para liberar a los rehenes es bueno para israelíes y palestinos. Traería un alto el fuego inmediato y permitiría una mayor asistencia humanitaria".

Ahora la pelota está en el tejado de Benjamín Netanyahu y fuentes de Hamás en El Cairo advirtieron de que es "la última oportunidad" para liberar a los cautivos. El primer ministro respondió que "la propuesta está muy lejos de los requisitos exigidos por Israel" y que el objetivo es "sabotear la operación en Rafah". Netanyahu está cercado por unos aliados radicales de gobierno, que le exigen arrasar Rafah para mantener el apoyo a la coalición, y las familias de los cautivos, que piden un acuerdo.

Los allegados compartieron un comunicado en el que pidieron a los embajadores de los países que tienen ciudadanos cautivos en Gaza que "en este momento crucial, mientras está sobre la mesa una oportunidad tangible para la liberación de los rehenes, es de suma importancia que sus gobiernos manifiesten su firme apoyo a tal acuerdo".

Muere una rehén

Abú Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, informó de la muerte de Judy Weinstein, rehén israeloestadounidense y canadiense de 70 años. Según Obeida falleció a causa de las heridas sufridas durante un bombardeo.

Dos funcionarios norteamericanos consultados por The New York Times aseguraron que "la propuesta para un intercambio de rehenes y prisioneros y un alto el fuego que Hamás acepta tiene cambios menores de redacción con respecto a la que Israel y Estados Unidos presentaron al grupo recientemente". Estas modificaciones que Israel asegura no reconocer los introdujeron los mediadores árabes en coordinación con el director de la CIA, según las mismas fuentes.

Los medios hebreos señalaron que el anuncio de Hamás pilló por sorpresa al Gobierno de Netanyahu, que no recibió el texto de la propuesta hasta pasada una hora. El documento se cerró durante el fin de semana en El Cairo, pero los israelíes no enviaron a ningún representante y Estados Unidos no les informó de los cambios introducidos.

La propuesta, a la que ha tenido acceso el diario estadounidense, exige que Hamás libere a mujeres, ancianos, niños y rehenes que precisan tratamiento médico a cambio de un alto el fuego de 42 días y la liberación de un número importante de prisioneros palestinos. Ésa sería la primera de tres fases. En la segunda, las dos partes trabajarían para alcanzar una "calma sostenible", que implicaría la liberación de más rehenes. Este término de "calma sostenible" es lo que Hamás interpreta como final de la guerra y retirada de las tropas de ocupación, pero desde Tel Aviv no lo traducen de la misma forma.

Con Kerem Shalon y Rafah cerrados, Estados Unidos se dispone a abrir el puerto provisional construido por los militares para facilitar la entrada de ayuda. El mar puede convertirse en la única puerta para la Franja. Naciones Unidas aboga por la apertura de corredores humanitarios.