Miles de israelíes vuelven a manifestarse para pedir el adelanto de las elecciones

Varios miles de israelíes han vuelto a manifestarse este sábado en distintas ciudades del país contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y para pedir la celebración de elecciones anticipadas.

Distintos grupos convocaron protestas en ciudades como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén o Cesarea, donde está ubicada la residencia de Netanyahu, para pedir también el fin de la guerra y que este Gobierno no arrastre a Israel a una guerra regional, según difundieron ONG en las redes, medios y personalidades políticas.

"Este gobierno no es el estado. Este gobierno es un desastre para el país. No me convencerán de que no hay alternativa, de que este gobierno terrible, extremo y mesiánico es lo mejor que este país puede ofrecer a sus ciudadanos", dijo el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid.

Lapid, que intervino en la protesta celebrada en Haifa, que convocó a varios miles de personas, también subrayó: "Por el bien de los secuestrados, por los combatientes, por los evacuados, para salvar al Estado de Israel, necesitamos elecciones ahora".

"No queremos más funerales, la gente quiere vivir", se podía leer en una pancarta de la ONG israelí palestina Standing Together.

Las protestas contra Netanyahu y su Gobierno, así como los llamados a su dimisión han crecido en los últimos meses en Israel, en un momento en el que la popularidad del primer ministro se encuentra en uno de sus momento más bajos.