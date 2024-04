Notre Dame renace de sus cenizas en París

Los católicos franceses tienen marcada este año una fecha en sus calendarios: Notre-Dame reabrirá sus puertas el próximo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, su patrona. Tras el incendio, el presidente Macron se marcó el ambicioso objetivo de restaurar la catedral en cinco años, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2024, que se celebran este verano. Sin embargo, hubo retrasos con respecto al calendario inicialmente previsto, debido a las arduas labores de descontaminación del plomo alrededor de la catedral y a la pandemia.

Este lunes se cumplen cinco años del siniestro pero ya se puede confirmar el templo no estará abierto al público durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, "la aguja, una buena parte de los techos de la nave y del coro y toda la fachada del brazo sur del transepto con su gran rosetón serán bien visibles", adelantó hace unos días Philippe Jost, presidente de Rebâtir Notre-Dame, organismo público encargado de la restauración. Las obras avanzan a buen ritmo y el edificio recupera poco a poco su silueta. La aguja de la catedral, que se desplomó durante el incendio, es otra vez visible en el cielo de París.

Aunque Macron se había mostrado a favor de dar "un toque arquitectónico contemporáneo" a la aguja de la catedral, finalmente optó por construir una flecha idéntica a la que diseñó el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en la restauración del siglo XIX. El nombre del general Jean-Louis Georgelin, fallecido en agosto de 2023, ha sido grabado en la madera de la aguja en homenaje al hombre que dirigió su reconstrucción durante cuatro años.

La escultura del gallo, que contiene reliquias de la catedral, corona desde diciembre la aguja de la catedral a 96 metros de altura. La figura original, que sufrió muchos desperfectos durante el incendio, será expuesta en el futuro museo de Notre-Dame. Ochos meses antes de su reapertura al culto, "los techadores han tomado el relevo a los carpinteros para en solo dos meses colocar la cubierta de la aguja de la flecha y del centenar de adornos en plomo que la decoran", explican desde Rebâtir Notre-Dame.

También se ha empezado a colocar la cubierta en plomo del techo de la nave y del coro de la catedral, después de que acabaran las obras de carpintería en esa zona. Se espera que esta fase esté finalizada de aquí a los Juegos Olímpicos. El armazón de madera o 'charpente' de la catedral ha sido reconstruido según su diseño medieval. A esta estructura de madera, situada en el techo, se la conocía antes del incendio en Francia como 'el bosque' por la cantidad de árboles que tuvieron que cortar en la Edad Media para su construcción.

Notre-Dame, durante el incendio y la restauración Reuters

Sobra dinero de las donaciones

Se han terminado también las obras de restauración de los tres gabletes -norte, sur y oeste- de la catedral; las estatuas de Jesucristo y Saint-Denis ya están colocadas en lo alto de los dos primeros ornamentos. Pronto les llegará el turno a las estatuas de Saint-Martin y Saint-Ètienne, que decorarán el gablete sur. En el interior de la catedral, los andamios ya han sido retirados del coro, cinco años después del incendio. "Lo que me ha sorprendido es el halo de luminosidad recobrado de nuestra catedral", aseguró la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, cuando visitó las obras.

El gran órgano, considerado la "voz de la catedral" desde 1733, fue retirado para su limpieza y restauración de sus 8.000 tubos, ya que no podía ser limpiado in situ. Aunque las llamas no le alcanzaron y recibió relativamente poca agua durante la intervención de los bomberos para apagar el incendio, se ha realizado una limpieza a fondo del órgano, ya que quedó cubierto de partículas de plomo que se extendieron por el interior del instrumento.

Por ahora, ya se han colocado en su sitio unos 1.000 tubos. El trabajo de armonización del instrumento durará seis meses, precisan los responsables de la restauración de la catedral. De aquí al 8 de diciembre, fecha de la reapertura al culto de Notre-Dame de París, se espera que esté instalado un sistema antiincendios en la 'charpente' y nuevas instalaciones técnicas y eléctricas.

Notre-Dame, durante el incendio y la restauración Reuters

Notre-Dame recibió una lluvia de donaciones tras el incendio. Gracias a la generosidad de unos 340.000 mecenas y donantes del mundo entero, se recaudaron unos 840 millones de euros. Se calcula que la restauración costará unos 700 millones de euros. Los 140 millones restantes se quedarán en Notre-Dame y servirán para cubrir otros gastos, como por ejemplo, la remodelación de las inmediaciones.

Aunque el templo abra al culto en diciembre, continuarán las labores de restauración en el exterior de la sacristía, del coro y la nave. Las obras se espera que estén totalmente terminadas en 2029 o 2030, según el calendario previsto por el Palacio del Elíseo. Antes del incendio, la catedral de Notre-Dame de París recibía un promedio de doce millones de visitantes al año.