La policía registra la casa de la presidenta de Perú en busca de sus relojes de lujo

Mientras Lima, capital de Perú, celebraba la noche del Viernes Santo varios agentes de policía acompañados por un equipo de la Fiscalía irrumpieron en el domicilio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Llevaban una orden de registro firmada dentro de la investigación abierta para aclarar el origen de la colección de quince relojes de alta gama y joyas de la mandataria, que en ese momento no estaba en casa. Los policías forzaron la puerta del hogar de la presidenta, investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes.

Boluarte, que en diciembre de 2022 se convirtió en la primera mujer que llega a ser presidenta de Perú, tiene fama de salir siempre a flote. Llegó al cargo tras el autogolpe de Estado fracasado de su antecesor y valedor, Pedro Castillo. Salió adelante tras las manifestaciones en favor de nuevas elecciones entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 que causaron 50 muertos. Ni siquiera se inmuta ante las encuestas desfavorables: el 80% de la población desaprueba su gestión.

Pero como Aquiles, Boluarte tiene su talón. Ese punto débil no está cerca del pie, sino de la mano; en la muñeca. En esa articulación ha lucido una colección de relojes de lujo, incluido un Rolex de oro rosa y diamantes de 19.000 euros, que no figura en su declaración de bienes y que no cuadra ni con su sueldo ni con su pasado. Hasta que entró en el Gobierno en 2021 como ministra de Desarrollo usaba relojes de plástico.

Fotografías delatoras

Ese cambio en el peso de su muñeca fue detectado y difundido el 14 de marzo por el medio de comunicación digital La Encerrona. Las fotografías de Baluarte en distintos actos públicos muestran su colección de relojes no declarados. Hay imágenes de al menos tres Rolex distintos. Y, según el diario La República, Boluarte también ha aparecido con una pulsera dorada de la marca Cartier engastada con 204 diamantes y un valor cercano a los 55.000 dólares.

"Trabajo desde los 18 años y todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. El artículo (el Rolex de 19.000 euros) es de antaño y lo uso muy eventualmente", declaró Boluarte hace unos días durante un acto público. Pero, como apunta La Encerrona, nunca lo había lucido hasta junio de 2023. Desde entonces ha aparecido con ese reloj en unas 25 ocasiones.

Boluarte, abogada, trabajó durante años como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Su sueldo anual era de 14.594 dólares. Las sospechas de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito se basan en los datos de sus cuentas corrientes entre el verano de 2016 y el de 2022: recibió transferencias por un total de casi 300.000 euros sin que se haya podido establecer cuál es su origen. La Unidad de Inteligencia que investiga delitos fiscales busca indicios de lavado de dinero durante el periodo en el que Boluarte presidió el Club Departamental Apurímac, una entidad privada sin ánimo de lucro que organiza conferencias y exposiciones.

Boluarte lleva días sin aparecer. Según la prensa peruana, su equipo de colaboradores más cercanos recolecta Rolex falsos para argumentar su defensa. Nada que ver con el Rolex Datejust 36 de oro y diamantes de 19.000 dólares.