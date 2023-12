El Papa revela dónde quiere ser enterrado y advierte de que quiere un ritual "simplificado"

El papa Francisco, que cumplirá este domingo 87 años, ya ha elegido el lugar donde será enterrado cuando fallezca: la basílica romana de Santa María Mayor, a la que se siente muy ligado y acude a rezar antes y después de emprender cada uno de sus viajes. "Es mi gran devoción. Y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Sí, hay una ligazón muy grande", contó Jorge Mario Bergoglio en una entrevista con el canal de televisión mexicano NMás emitida anoche. El Pontífice aclaró además que ha "simplificado bastante" el rito a seguir durante sus funerales, cuyas características ha tratado con el arzobispo italiano Diego Giovanni Ravelli, Maestro de las Ceremonias Litúrgicas Pontificias.

Al ser preguntado por la veterana vaticanista Valentina Alazraki acerca de sus últimos problemas de salud, Francisco respondió que está "bastante bien", aunque reconoció estar sufriendo los achaques de la vejez, que "no se maquilla". "Se debe aceptar que uno puede hacer mucho bien desde otra perspectiva. Es verdad que los viajes ahora están repensados todos. Pueden ser más lejos, pero están repensados. Esos son límites", señaló Bergoglio, que parece haber superado la inflamación pulmonar que sufrió durante las pasadas semanas, lo que le impidió viajar a Dubai para participar en la conferencia sobre el clima, la COP28. "Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverse. ¿Entonces son buenas señales? Estoy bastante bien".

En su conversación con el canal mexicano, el Papa no da muestras de que tenga intención por el momento de renunciar al pontificado pese a los achaques de estos últimos años. "Vi la valentía de Benedicto cuando se dio cuenta que no podía, prefirió decir basta, y a mí me hace bien eso como ejemplo y pido al Señor decir basta, en algún momento, pero cuando Él quiera", dijo. De hecho, el año que viene realizará varios viajes internacionales. Consideró "asegurado" la visita a Bélgica y dejó otras dos como pendientes, a Polinesia y a su país de origen, Argentina, adonde no ha regresado tras su elección como obispo de Roma en el año 2013. "Veremos cómo se da la cosa, pero con el tiempo voy a ir retomando las cosas".

Las críticas de Milei

Al recordarle las duras críticas que le dedicó durante la campaña electoral el nuevo presidente argentino, Javier Milei, Bergoglio le quitó hierro al asunto al afirmar que en el período previo al voto "se dicen cosas en broma", "provisoras" para "crear un poco de atención". "Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer después, porque después viene el momento de lo concreto, de las decisiones, de esas cosas", declaró el Papa, aclarando que Milei ya le ha invitado a visitar Argentina.

En su conversación con el canal NMás, el Pontífice volvió a mostrarse favorable a que los padres peguen a sus hijos para corregirles, como ya había manifestado en otras intervenciones, aunque "nunca" en la cara.