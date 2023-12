El alcalde de Kiev critica los "errores" de Zelenski y le pide "honestidad" sobre la situación bélica

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha criticado los "errores" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le ha emplazado a ser "honesto" con la situación de la guerra.

"La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para esta guerra, por qué Zelenski negó hasta el final que llegaríamos a esto", ha afirmado Klitschko en una entrevista con el periódico suizo '20 Minuten' que ha tenido amplia repercusión en Ucrania y Rusia.

"Había mucha información que no se correspondía con la realidad", ha argumentado. Además, le ha pedido "honestidad" sobre la auténtica situación tras la invasión rusa y ha señalado que "Zelenski está pagando por los errores que ha cometido".

"Siempre puedes mentir eufóricamente a nuestro pueblo y a nuestros aliados, pero no puedes hacerlo para siempre", ha argumentado antes de expresar su respaldo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Valeri Zaluzhni, quien fue duramente criticado por decir que la guerra estaba en un "punto muerto".

"Dijo la verdad. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, pero al final él es el responsable. Ha explicado y justificado cuál es la situación actual", ha resaltado Klitschko.

En cuanto a la situación política interna, Klitschko ha rechazado entrar en el debate porque "en un país que lucha por su existencia no debe haber conflicto interno". Así, rechaza abordar su futuro personal y ha respaldado a Zelenski como presidente.

"El presidente tiene a día de hoy una función importante y tenemos que apoyarle hasta el final de la guerra, pero cuando la guerra termine, cada político tendrá que rendir cuentas por sus éxitos y sus errores", ha subrayado.

Klitschko ha aprovechado la entrevista para agradecer a Alemania la entrega de sistemas antiaéreos, pero ha lamentado el rechazo de Berlín a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus.

"Todo el mundo deber recordar que la batalla continúa"

Ya por la tarde, Zelenski ha señalado en su habitual discurso vespertino que "todo el mundo debe recordar que la batalla por el destino de Ucrania continúa".

Zelenski ha denunciado así los "brutales" ataques rusos contra Jersón. "Directamente contra la ciudad... Casas, calles, nuestros hospitales. Hasta el momento se ha informado de la muerte de dos personas", ha apuntado.

El dirigente ucraniano ha denunciado una veintena de ataques contra la región de Jersón durante la jornada, "de naturaleza puramente terrorista".

"Hay batallas intensas en decenas de zonas a lo largo de todo el frente. Las más graves son en Marinka, Avdiivka y Bajmut. Sin embargo, también está difícil la situación en el sur y en la región de Járkov", ha añadido.

"Todo el mundo debería recordar que la batalla por el destino de Ucrania continúa. No es en redes sociales, no con discusiones sobre cuestiones políticas, no con riñas. Esta batalla es la que los ucranianos deben apoyar cada día", ha argumentado.

"Cosas concretas que fortalezcan a Ucrania. Cosas que sumen fuerza a nuestras posiciones, a nuestro Estado. Cosas que nos permitan responder a los ataques enemigos con acciones. Acciones activas. Acciones audaces", ha añadido.

Así, ha dado las gracias "a todos los que no se desaniman y que no pierden su valiosa energía en discusiones, a quienes trabajan por los intereses nacionales", ha remachado.