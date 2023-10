Israel bombardea Gaza a "un ritmo no visto en décadas" para preparar la invasión

La ayuda internacional no logró llegar ayer a Gaza a través del paso de Rafah, pero Israel sí pudo recibir el avión número 45 con material militar estadounidense de apoyo a su Ejército, confirmó el Ministerio de Defensa. A las puertas de la operación terrestre en la Franja, el apoyo de Washington es absoluto y se extendió también al Mar Rojo, donde un barco de la armada norteamericana interceptó tres misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen cuyo destino podría ser Israel. "Esto muestra las capacidades de defensa de Estados Unidos y su habilidad para construir una imagen de la región", declaró el portavoz del Ejército, Daniel Hagari. Unas 1.000 toneladas de armamento han llegado a Israel en estas dos semanas para "reforzar los planes ofensivos" en una Gaza en la que Tel Aviv planea un "día después" sin Hamás.

Para ello continúa realizando bombardeos a un ritmo que "no se había visto en décadas", según el contralmirante. Tienen como objetivo preparar el terreno para una invasión terrestre. Hasta la fecha, han causado la muerte de al menos 4.137 personas en Gaza y han herido a más de 13.000, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Los hutíes conforman un grupo chií respaldado por Irán que controla la mayor parte del territorio yemení desde que estalló la guerra en 2015 y se suman al llamado 'eje de la resistencia', donde también están movimientos como Hamás y Hezbolá.

La república islámica amenaza con el riesgo de que el conflicto se extienda a la región si Israel no frena sus bombardeos y Washington ha desplegado dos barcos de guerra cerca de Israel como medida disuasoria.

La guerra en Gaza no sólo no para, sino que pronto vivirá una operación terrestre. El ex primer ministro, Naftali Bennet, recurrió a las redes sociales para insistir en que "hay que aplastar al enemigo nazi" y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, compareció ante el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores del Kneset para compartir los siguientes pasos.

Los bombardeos dejaron más de trescientos muertos en las últimas veinticuatro horas e incluyeron objetivos como la iglesia de San Porfirio, templo ortodoxo en el que se refugiaban familias cristianas. No hay lugar seguro bajo las bombas y desde Unrwa informaron de la muerte de otros dos de sus trabajadores. Ya son 16 los empleados del organismo internacional fallecidos por fuego israelí y 33 los centros vinculados a la ONU afectados.

Bloqueo total

Gaza sufre una grave crisis humanitaria sin electricidad, agua potable, ni comida y se acaban los suministros médicos en unos hospitales colapsados por el altísimo número de heridos. El bloqueo impuesto por Israel es total, con un cerco sin precedentes.

"El 7 de octubre será recordado como el día que se inició la destrucción de Hamás", comentó Gallant, en alusión al día en el que los islamistas lanzaron un ataque sorpresa que acabó con 1.400 israelíes muertos y más de 200 secuestrados. El ministro detalló que "habrá tres etapas. Ahora estamos en la primera: una campaña militar que actualmente incluye ataques y luego incluirá maniobras, con el objetivo de neutralizar a los terroristas y destruir la infraestructura terrorista".

Culminada esta fase, llegará el momento de "operaciones de menor intensidad, con el objetivo de eliminar los focos de resistencia" y, por último, "estará el momento de eliminar la responsabilidad de Israel por la vida en la franja de Gaza y el establecimiento de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel". El Canal 12 recogió que Gallant ya ha formado un grupo de expertos para el 'día después' de la eliminación de Hamás para planificar el futuro estatus del enclave, quién se encargará de su administración y la futura relación con Israel. El responsable de Defensa no habló de plazos para implementar este plan, se limitó a declarar que será "largo".

El diario Yediot Ahronoth dio más detalles y aseguró que "los responsables de Defensa esperan que el alcance de la destrucción en Gaza no tenga precedentes. El Ejército tiene luz verde para utilizar más fuerza militar que cualquier otro occidental en décadas y el foco de la campaña es el centro neurálgico de Hamás en la ciudad de Gaza".

Mientras en el frente norte se registraron choques un día más. Las autoridades anunciaron la evacuación de Kiryat Shmona, la mayor de la zona con unos 25.000 habitantes, después de que tres vecinos resultaran heridos a causa de los cohetes lanzados desde Líbano. Hezbolá atacó varios puestos del Ejército próximos a la frontera e Israel respondió con artillería y un dron kamikaze contra una célula terrorista.