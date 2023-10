Espías y emires: la difícil negociación para liberar a los secuestrados por Hamás

La liberación de los ciudadanos secuestrados por Hamás ha sido siempre una partida de ajedrez jugada de manera simultánea por media docena de actores. Y algunos de ellos, sin prisa por acabar el juego. Desde el sábado, sin embargo, este duelo es el mayor que jamás ha vivido la historia de Israel, puesto que se enfrenta al problema de cientos de cautivos.

Pero además, entre los capturados hay ciudadanos de muy distintas nacionalidades, cuyos países pueden intentar realizar su propio juego para liberar a sus nacionales. Estados Unidos, por ejemplo, ya ha enviado a Israel a dos expertos en liberación de rehenes. En medios norteamericanos se comienza a barajar la posibilidad de que su país se enfrente a una crisis similar a la que se produjo en 1979, cuando 66 ciudadanos americanos fueron retenidos en Teherán tras la revolución de los ayatolás.

El último rehén liberado por Hamás fue Gilad Shalit, un solado secuestrado en la frontera de Gaza el 25 de junio de 2006 y que no fue liberado hasta cinco años más tarde, a cambio de la salida de la cárcel de mil presos palestinos. Aunque es pronto para saber cómo se llevará a cabo la negociación, diversos periódicos de Tel Aviv ya están analizando cuál puede ser el juego político que se iniciará para intentar liberar a las víctimas. La reunión clave podría tener lugar hoy mismo en Berlín. El canciller alemán, Olaf Scholz, se reunirá allí con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. En principio, esta cumbre tenía previsto analizar la compra de gas. Sin embargo, el fin de semana, Scholz se ofreció al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como mediador en la crisis de rehenes.

Para el periodista Yossi Melman, escritor de cuestiones de seguridad y corresponsal de inteligencia del diario Haaretz, el papel de Berlín es clave. "En anteriores episodios de negociaciones, el BND -los servicios secretos alemanes- han conseguido abrir canales de negociación que terminan en Hamás. Hay que tener en cuenta que esta tarea no es nada fácil, porque los líderes terroristas no son nada accesibles y, entre otras cuestiones, no acceden a ningún tipo de canal de comunicación habitual para no ser detectados", ha declarado a este periódico.

Otra pieza clave es Catar. La economía de la franja de Gaza se sustenta en la ayuda que este país del Golfo envía a este territorio, que sobrepasa los 360 millones de dólares anuales. En los distintos acuerdos que se alcanzan entre la Autoridad Nacional Palestina en Gaza e Israel, uno de los más importantes es cómo hacer llegar a la franja el dinero catarí. En este sentido, la capacidad de influencia de Doha y el dinero que consigue de sus reservas de petróleo será decisiva. "Pero no solo por sus dólares, Catar está muy próximo en su ideología a los Hermanos Musulmanes y Hamás nació de los planteamientos de este grupo yihadista", afirma Melman. Esta discreción, y la organización militar de Hamás, han supuesto que, por ahora, ningún secuestrado en Gaza haya sido liberado por la fuerza.

Un tercer actor en esa negociación son los servicios secretos egipcios. Gaza limita al sur con este país, y allí se encuentra el paso fronterizo de Rafah, la única aduana que no está controlada por Israel. Pero Egipto, además, no ha dejado de mantener relaciones con los terroristas palestinos en ningún momento, ni siquiera cuando destruyó los túneles con los que Hamás se adentraba en Egipto y que eran vitales para sus redes de contrabando.

El Mukhabarat

Esta relación particular entre Hamás y Egipto ha sido utilizada por Israel para llevar a cabo negociaciones indirectas. Por ejemplo, la liberación del soldado Shalit fue posible gracias a la intermediación de El Cairo. En el caso de las operaciones armadas israelíes en Gaza, son los espías egipcios los que median para crear corredores humanitarios o fijar el modo de recuperar los cadáveres después de cada intervención armada.

En ese terreno de juego, la figura clave en la actualidad es Abbas Kamel, un militar que llegó a ser jefe de gabinete del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y que desde hace cinco años dirige el Mukhabarat, los servicios secretos de Egipto. Kamel mantiene relaciones fluidas con Hamás y con Israel y ha intevenido en todos los intentos de llegar a acuerdos para rebajar la tensión en la zona.

En cualquier caso, las negociaciones que se avecinan pueden ser las más complejas de la historia de Israel. Y se desarrollarán en medio de las operaciones armadas que se van a iniciar en Gaza. Para empezar, Hamás ha asegurado que ejecutará a un rehén por cada bombardeo sobre la franja. Para Melman, un factor clave será la presión de las familias de los secuestrados. "Todavía no se han movilizado porque la información es confusa pero parece que Netanyahu y su gobierna actúan como si los rehenes no existieran. Pero eso cambiará en cuanto empiecen a llegar los datos de las víctimas".