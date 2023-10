La joven alemana torturada por los palestinos y exhibida semidesnuda está en un hospital de Gaza

La joven alemana israelí de 22 años Shani Nicole Louk se encuentra gravemente herida con lesiones en la cabeza en un hospital en la Franja de Gaza, tras ser secuestrada por activistas de Hamás, según informó ayer su madre, que ha lanzado un videomensaje a través de las redes sociales para pedir ayuda y su rescate a las autoridades alemanas.

"Pedimos, no, exigimos del Gobierno federal alemán que actúe con rapidez", dice la madre de la joven en un vídeo difundido este martes. "Este es es un desesperado llamamiento a toda Alemania para que me ayuden para que mi Shani regrese sana a casa", afirma su progenitora. La madre de la secuestrada, cuyo nombre no es facilitado, afirma que su hija se encuentra con vida, pero que tiene lesiones graves en la cabeza y su situación es crítica.

"No se debe discutir sobre competencias. Hay que actuar con rapidez para sacar a Shani de la Franja de Gaza", suplica la madre. La familia de la joven ha tenido al parecer noticias de ella a través de un amigo en Gaza, según informó a Spiegel Online Wilfied Gehr, compañero sentimental de Orly Loik, tía carnal de Shani.

El amigo de la familia no ha podido, sin embargo, visitar a la joven en el centro médico donde se encuentra, al parecer el Indonesian Hospital en la ciudad de Beit Lahua, al norte de la Franja de Gaza. "El ministerio federal de Exteriores debe ponerse en activo. Cada día cuenta", declaró Gehr.

Con otros rehenes

Shani Louk se encuentra desaparecida desde el sábado pasado, cuando fuerzas de la organización guerrillera palestina Hamás invadieron el sur de Israel desde la franja de Gaza. Probablemente fue secuestrada y llevada a la fuerza a ese enclave junto a un centenar de rehenes, entre los que figuran otros ciudadanos germanos, casi todos con doble pasaporte alemán e israelí, según sospecha el Ministerio de Exteriores en Berlín.

En internet circuló poco después un vídeo de la joven con trenzas a lo rasta casi desnuda, bocabajo y sin sentido en la superficie de carga de un todoterreno pick-up rodeada de hombres armados. Pude verse como un joven palestino escupía sobre la joven indefensa. Shani Nicole asistía a un festival musical que se desarrollaba en una zona semideshabitada de Israel a escasos kilómetros de Gaza y en el que más de 250 jóvenes fueron masacrados a tiros por guerrilleros de Hamas.

Su tía Orly Louk y Wilfried Gehr fuereon los primeros en alertar a la opinión pública alemana sobre el destino de Shani, después de que su madre reconociera a la joven en el vídeo difundido por los activistas de Hamás. Shani Louk nunca ha vivido en Alemania, pero ha visitado con frecuencia a sus abuelos alemanes en la localidad de Ratisbona, en el estado federado de Baden-Württemberg. Su madre, una católica conversa que se convirtió al judaísmo por amor tras emigrar a Israel. El padre de Shani es israelita y la joven dispone de los dos pasaportes. La familia reside en una localidad a unos 80 kilómetros de la Franja de Gaza.

Orly Louk difundió el último selfie que se hizo Shani Nicole poco antes de comenzar el festival. Lleva las uñas pintadas de verde, el ombligo al aire y los ojos pintados de oscuro. "Publicaba con frecuencia autorretratos en Instagram", explicó su tía, quien recuerda que la joven no es igual que otros jóvenes de su edad. No quiso estudiar tras acabar el colegio, probó a trabajar como profesional del tatuaje y se negó a hacer el servicio militar obligatorio en Israel, para lo que le ayudó su pasaporte alemán. Dice que siempre se declaró "pacifista militante", una postura sumamente polémica en un estado como Israel, obligado a tener un enorme aparato militar para garantizar su supervivencia.