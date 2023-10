Israel deja a 2,3 millones de palestinos sin agua, alimentos y electricidad en un "asedio total" a la Franja

El principal portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, declaró este lunes que sus tropas han recuperado el control de todos los asentamientos situados en la frontera con Gaza, en algunos de los cuales todavía se combatía esta madrugada pasada contra las milicias de Hamás. El ejército mantiene un intenso despliegue en esta línea de contacto, cuya valla permanece perforada en decenas de puntos por los que los palestinos penetraron el sábado. La lucha se concentra sobre todo en el sur. Un vídeo difundido poco antes de este mediodía muestra, por ejemplo, cómo una unidad destruye con un misil un vehículo ocupado por milicianos que esta noche pasada trataba de cruzar la muga.

Las Fuerzas de Defensa han enviado tanques para asegurar las brechas y, según Hagari, estos blindados cuentan con el apoyo de helicópteros de combate y drones. En declaraciones a The Times of Israel, los combates entre sus tropas y los palestinos en las últimas horas han sido "aislados". Por otro lado, el ejército ha detectado un intento de incursión de varios miembros de Hezbolá en la frontera norte, que han sido abatidos en una escaramuza con una de sus patrullas. La aviación ha destruido posteriormente un campamento del partido-milicia en Líbano.

Eso sí, la noche ha sido agitada. Israel ha bombardeado repetidamente Gaza, mientras que se han registrado algunos impactos de cohetes en "zonas abiertas" de Tel Aviv y la autopista que conduce a Jerusalén disparados por Hamás. Las alarmas antiaéreas han sonado y el escudo antimisiles israelí habría interceptado decenas de proyectiles.

Según un comunicado oficial, Israel descargó numerosos explosivos sobre quinientos objetivos en Gaza: infraestructuras, refugios y salas de guerra de Hamás y la Yihad Islámica, a las que trata de desmantelar. Desde el sábado ha disparado 4.400 misiles. Más de 300.000 reservistas se han sumado al ejército regular. Las Fuerzas de Defensa "nunca han movilizado tantos reservistas con tanta rapidez en 48 horas", informó, con orgullo, el contralmirante. De hecho, se trata de la mayor movilización registrada desde la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando fueron convocados 400.000 reservistas.

Fuentes palestinas, no obstante, aseguraron que el despliegue de fuerza militar de Israel ha supuesto también que decenas de edificios civiles hayan quedado demolidos bajo las bombas. Los muertos no dejan de aumentar en ambos bandos. El último dato facilitado por Tel Aviv cifra en 800 los militares y civiles israelíes asesinados. En Gaza se ofrece el dato de 590 víctimas mortales, entre ellas decenas de niños. No obstante, las organizaciones humanitarias creen que el balance final será mayor, sobre todo después de los bombardeos de la madrugada del lunes. En total, el número de heridos supera los 5.300.

Miles de evacuados

Quince de los veinticuatro pueblos israelíes próximos a la frontera han sido evacuados y los demás están en proceso. Más de 125.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas. Puede ser el prólogo al "asedio completo" de la Franja que el ministro de Defensa, Yoav Galant, anunció poco antes de mediodía. Su discurso sigue la línea del difundido este fin de semana por el primer ministro, Benjamín Netanyahu: "Reduciremos a escombros" todos los lugares donde se refugia la milicia.

"Estamos imponiendo un cerco completo en Gaza. Sin electricidad, sin alimentos, sin agua, sin gas", destacó Galant en su declaración. En total, se calcula que 2,3 millones de palestinos afincados en la Franja se ven abocados a quedarse sin servicios básicos, en un corte de los suministros al que el Gobierno israelí no pone límite. No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a esta medida para castigar a los pobladores de los asentamientos cuando sucede algún incidente armado, pero sí aparenta ser el más contundente.

"El liderazgo militar y político de Hamás, todos sus activos, son atacables y están condenados", subrayó el contralmirante Daniel Hagari. Las Fuerzas de Defensa tienen la orden expresa de localizar y eliminar a todos los altos cargos de la "organización terrorista", en un intento definitivo de desmantelarla. El máximo líder del grupo, Ismail Haniye, que ahora mismo reside en Catar, "es un hombre muerto", zanjó el portavoz militar.

No obstante, el miedo se instala cada vez con más fuerza entre los israelíes ante la eventualidad de que decenas o centenares de milicianos se hayan infiltrado en su territorio. "Es posible que todavía haya terroristas en la zona", manifestó Hagari, en una hipótesis que este lunes secundan también los servicios de Inteligencia -incluidos los occidentales-, que no descartan que las infiltraciones sigan produciéndose a través de una frontera altamente porosa.

El ejército y la Policía han reforzado extraordinariamente los controles en las ciudades y las carreteras. Los vehículos se revisan una y otra vez y las documentaciones personales se comprueban de continuo. Una sustancial parte de la población siente pánico ante la posibilidad de que estas células estén dentro de su territorio para cometer atentados o secuestros, toda vez que circulan numerosos rumores en torno a que este domingo y lunes continúan produciéndose capturas de civiles o militares por parte de los milicianos, que se los llevan al otro lado de la línea.

La segunda fuente de inquietud son precisamente los rehenes. Hamás asegura que incluso este mismo lunes ha capturado a más israelíes, que se sumarían al centenar largo de cautivos que parecen encontrarse en manos de las milicias. "Esta batalla está vinculada a la liberación de todos los prisioneros palestinos y al cese de las actividades de este gobierno fascista en Jerusalén", señaló a AP un portavoz del movimiento, Abdel-Latif al-Qanoua, apuntando las razones por las cuales los islamistas se han llevado violentamente a un buen número de soldados y civiles.

La agencia china Xinhua ha informado de la presunta existencia de negociaciones abiertas para efectuar un intercambio de rehenes por presos palestinos con la mediación de Catar y el apoyo de Estados Unidos. Según esta fuente, la primera negociación estaría dirigida a liberar a las mujeres israelíes capturadas este fin de semana a cambio de la excarcelación de 36 mujeres palestinas encarceladas en prisiones de Israel.

El Gobierno de Netanyahu desmintió a primeras horas de esta tarde la existencia de contactos entre Hamás y las autoridades de Catar que, sin embargo, han sido reconfirmadas por la agencia Reuters. Según ésta, negociadores cataríes han mantenido contactos con líderes islamistas para procurar la liberación de mujeres y niños capturados este fin de semana, en unas conversaciones que están "avanzando positivamente", aunque sin resultados concretos todavía.