La inteligencia ucraniana divulga las declaraciones del piloto ruso desertor

La Inteligencia ucraniana reveló la identidad del piloto ruso desertor que supuestamente voló el helicóptero Mi-8 hasta Ucrania y lo entregó en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar y divulgó declaraciones suyas en las que invita a otros a seguir su ejemplo.

Maksym Kuzminov, de 28 años, del 319.º Regimiento Separado de Helicópteros de la Aviación Militar de la Federación Rusa, apareció en el documental “Pilotos derribados de Rusia”, publicado por la Dirección en su canal de YouTube el domingo por la noche.

Kuzminov explicó su decisión de llevar el helicóptero a Ucrania con el deseo de no verse involucrado en crímenes de guerra y pidió a otros pilotos rusos que siguieran su ejemplo.

Dijo que se puso en contacto con los representantes de la inteligencia militar ucraniana, quienes luego garantizaron su seguridad, le ofrecieron nuevos documentos y una compensación monetaria antes de proceder a planificar la operación.

Kuzminov tomó la decisión final mientras volaba en las proximidades de la frontera entre Rusia y Ucrania el 9 de agosto. Luego guió el helicóptero a través de la frontera a una altitud extremadamente baja.

“Aparentemente, durante 3 o 4 días nadie [en Rusia] entendió lo que me pasó. Aterricé y me recibieron [en Ucrania]”, dijo.

Según el vídeo, Kuzminov resultó herido después del aterrizaje, pero se le ofreció asistencia médica a tiempo. La Dirección confirmó en Telegram el lunes que otros dos miembros de la tripulación murieron tras negarse a rendirse.

"Lo que está sucediendo ahora es simplemente un genocidio del pueblo ucraniano, un genocidio tanto de los ucranianos como de los rusos. El motivo principal de mi decisión fue no facilitar estos crímenes", explicó Kuzminov.

La inteligencia militar de Ucrania subrayó que los pilotos rusos que decidan cambiar de bando recibirán "garantías conforme a la ley", incluida una compensación financiera por el equipo militar entregado.

“No te arrepentirás en absoluto. Tendrás absolutamente todo para el resto de tu vida”, dijo Kuzminov dirigiéndose a los pilotos rusos. “Simplemente no sabes mucho, no has visto mucho de cómo viven otras personas. Cuando todo esto se os revele, cambiaréis fundamentalmente de opinión”, señaló también.

Según el vídeo, Kuzmonov ha proporcionado "pruebas muy valiosas sobre los aviones del ejército enemigo, los sistemas de comunicaciones y la red de aeródromos".

El piloto y su familia se encuentran actualmente en Ucrania, informó la inteligencia militar de Ucrania. “Las garantías de seguridad para la familia del piloto fueron una parte importante de la operación”, subrayó.

La operación especial, que duró meses, requirió el “máximo secreto” porque Rusia utiliza “medidas sin precedentes” para no permitir que sus aviadores tengan ningún contacto con personas “no verificadas”, reveló también la inteligencia militar.