Meloni entona el 'mea culpa' por la violación grupal a dos adolescentes al sur de Italia

Hay lugares en Italia en los que, en demasiado casos, resulta una desgracia haber nacido. Son pueblos y barrios abandonados a su suerte, donde los grupos criminales campan a sus anchas, es muy difícil encontrar un trabajo honesto con un sueldo digno y el fracaso escolar marca el destino de la mayoría de niños y adolescentes. El barrio de Parque Verde de Caivano, una localidad de unos 35.000 habitantes situada a las afueras de Nápoles, es uno de esos sitios. Está considerado uno de los mayores centros del narcotráfico del país, un lucrativo negocio que gestionan los clanes de la Camorra, la mafia napolitana, el gran empleador de la zona.

En el polideportivo abandonado de Parque Verde, según se supo la semana pasada, dos primas de 13 años fueron violadas en el mes de julio por un grupo de jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Respondiendo a la invitación que le había hecho el sacerdote Maurizio Patriciello, conocido por su compromiso contra el crimen organizado en el barrio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este jueves Caivano, conociendo así de primera mano el abandono en que se encuentra la zona.

La jefa del Ejecutivo realizó un significativo 'mea culpa' en nombre del Estado: "En territorios como este las instituciones a menudo no han sido suficientemente percibidas ni han estado suficientemente presentes". También prometió inversiones y mayor visibilidad de las fuerzas de seguridad para cambiar esta realidad e insistió en que "en Italia no existen zonas francas". "Aquí el Estado ha fracasado", reconoció Meloni, adelantando que los ministros de su Gobierno realizarán sucesivas visitas a Caivano para controlar que la localidad supera la actual situación. La violación grupal de las dos chicas de 13 años no supone un episodio aislado en el barrio. Fue también en Parque Verde donde en junio de 2014 falleció Fortuna Loffreddo, una niña de seis años a la que lanzaron desde un octavo piso de una de las torres de viviendas sociales.

Otro casos

Aquel caso conmocionó al país, al saberse que la pequeña había sido violada por un vecino con el que se quedaba y que también cometió abusos sexuales con otras tres menores. "Nunca en mi carrera había visto estragos así en una niña", comentó Giuseppe Saggese, el médico que examinó el cadáver de Fortuna. Algunos meses antes de la muerte de la pequeña, en el mismo edificio falleció Antonio Giglio, de cuatro años, al caer igualmente por una ventana. Era hijo de la mujer condenada junto a su compañero sentimental por el asesinato y los abusos a Fortuna; la pareja resultó en cambio absuelta en el proceso por la muerte del niño.

En Parque Verde la violencia también se ejerce directamente entre los menores de edad, como muestran las violaciones grupales que motivaron la visita de Meloni. "Cuando se vive en un territorio sin recursos resulta difícil tener los instrumentos necesarios para prevenir la violencia y salir de la espiral de chantajes y abusos", explicó Raffaela Milano, de Save the Children.

Esta organización denunció que la falta de inversión educativa constituye uno de los motivos que explican el polvorín social que se vive en Caivano. En esta localidad no llega al 39% el porcentaje de personas de entre 25 y 49 años que ha completado la educación media, ocho puntos menos que la media nacional. Los universitarios son solo el 9%, la mitad que la media italiana.

"Por desgracia en nuestro país hay muchas de estas 'periferias' infantiles en las que se concentran todos los factores de riesgo", lamentó Milano, pidiendo al Gobierno que realice una inversión extraordinaria en estas zonas deprimidas para abrir guarderías, escuelas con jornada continua y comedor gratuito y zonas donde los niños y adolescentes puedan jugar y practicar deporte con seguridad.