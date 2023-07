Abhijit Banerjee, Premio Nobel de Economía: "No existe una avalancha de inmigrantes"

El economista Abhijit Banerjee (Bombay, 1961) recibió el premio Nobel de Economía en 2019 junto a su mujer, Esther Duflo, por sus estudios sobre la pobreza y su nuevo enfoque de investigación mediante ensayos aleatorizados para comprobar si los proyectos son eficaces y eficientes. Esta semana estuvo en el Vigo Global Summit, organizado por Zona Franca de Vigo, para hablar de la economía del futuro. Banerjee demuestra que la opinión pública está llena de conceptos erróneos sobre la inmigración. El principal malentendido es pensar que los residentes de países pobres están deseosos de llegar a Estados Unidos o Europa; en realidad, es poco probable que las personas abandonen sus países de origen a menos que peligre su vida.

-El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU es erradicar la pobreza extrema en el mundo para 2030. ¿Se va a conseguir?-¿Lo conseguirán todos los países? No. ¿Llegará a la mayoría de los pobres del mundo? Sí. Hay una gran incertidumbre por dos asuntos fundamentalmente. Primero, por las políticas de los bancos centrales subiendo los tipos de interés, que es un gran problema en los países en desarrollo. La última vez que los tipos de interés subieron así fue a principios de los ochenta. Cuando eso ocurrió hubo una crisis de deuda global y ahora estamos lo suficientemente cerca de la crisis de deuda global como para tener que gestionarla. En segundo lugar, el cambio climático se está produciendo a gran velocidad. Si estos dos desastres se pueden gestionar moderadamente, creo que dado que la mayoría de los pobres del mundo viven en países que están creciendo relativamente rápido, como Bangladesh, Vietnam, India, Pakistán y Kenia, es posible que lo logremos para una gran parte de los pobres del mundo, pero no necesariamente para una mayoría de los países. Porque otros no están creciendo tan bien y son los que van a sufrir más el daño del cambio climático. Me refiero a Somalia, Etiopía, Sudán del Sur. donde las sequías son masivas.

-¿Tan difícil es acabar con la pobreza?-No me queda claro si es tan difícil o no. Después de todo, nunca ha habido una reducción mayor o más rápida de la pobreza extrema en el mundo como en los últimos 20 años. En realidad, ha habido un éxito relativo, en parte porque nuestras ambiciones no son muy altas. Sólo intentamos reducir la pobreza extrema. Deberíamos intentar hacer más. Deberíamos intentar reducir la pobreza a muchos otros niveles, incluso en países como España. Con la pandemia y la guerra de Ucrania hubo un gran revés. Y ahora tenemos el problema de la subida de los tipos de interés. A pesar de eso, si se toma el conjunto global, no ha sido tan malo.

-Usted explica que no hay avalancha de inmigrantes, pero los países occidentales siguen levantando muros y vallas. ¿Cuál sería la mejor política de inmigración? ¿Debe controlarse?-Está claro que no queremos que la gente llegue y viva en la calle. Ahora bien, no hay mucha evidencia de que la inmigración sea a niveles muy altos. De hecho, la evidencia habitual que los economistas han encontrado es que incluso cuando la diferencia salarial es enorme y se produce dentro del mismo país, la gente no emigra. Ahora bien, hay lugares donde la gente abandona su hogar y huye por razones graves: una guerra civil, una sequía tan masiva que la gente se muere de hambre. Pero no se puede decir que tengamos una avalancha de inmigrantes de ninguna parte porque no es cierto. Entonces, ¿por qué está en el debate político? Porque hay gente que piensa que los inmigrantes van a venir a quitarle el trabajo o se van a aprovechar del sistema de bienestar de los países occidentales. En realidad, en casi todos los países, los inmigrantes son contribuyentes netos porque son jóvenes, trabajan y pagan. Europa y España necesitan gente en edad de trabajar. La mayor parte de la inmigración es la integración familiar: traen a su hermano o a su hermana y hacen trabajos mal pagados o limpian las casas de la gente.

-¿Pero habría que poner controles al número de migrantes?-Creo que la respuesta es sí. Es importante que no se vea a los inmigrantes viviendo en la calle, porque entonces la gente se sentirá amenazada. Así que lo que queremos es que los flujos de inmigración se ajusten a la disponibilidad de vivienda. Tiene que haber alguna política al respecto y que sea transparente. Precisamente el hecho de que nadie quiera reconocer la necesidad de la inmigración en países como España significa que en realidad no se tiene una política clara sobre qué hacer con ellos porque es políticamente venenoso hablar de ello y se mira hacia otro lado. Pero, de hecho, sería mucho mejor si hubiera una política clara en la que hubiera un límite en el número de personas que pueden venir y luego asegurarte de que tienen lugares donde alojarse, escuelas a las que ir... Y creo que ahora mismo estamos en el mundo del "no preguntes, no digas".

-Dice que los problemas de la pobreza se están volviendo acuciantes en los países desarrollados. ¿Debido al crecimiento de la desigualdad?-La desigualdad ha explotado, está totalmente desbocada. Ahora estamos en niveles de desigualdad similares a los que había antes de la primera guerra mundial. Durante el siglo XX se hicieron muchos programas sociales para corregirla en Europa y Estados Unidos, pero desde los ochenta y los noventa la desigualdad ha aumentado. Antes se pensaba que un consejero delegado no debería ganar cientos de millones; ahora está aceptado. Otro problema es que el sector de las finanzas se ha convertido en un modelo de todo, en la industria líder, mientras que es una de las menos productivas, en mi opinión. Me castigarán por decir esto, pero no tengo fe en que sea muy útil. Pero es muy rentable y crea estos salarios que luego todo el mundo quiere tener. Así que creo que realmente necesitamos un pacto social que reconozca que estos niveles de desigualdad no son aceptables. Todo está yendo en la dirección equivocada y tenemos que hacer algo radical o, de lo contrario, no veo una manera de detenerlo.

Concepto de una buena vida

-¿Nuestros hijos van a vivir peor que sus padres?-Creo que hay una sensación de miedo sobre lo que le hemos hecho al mundo. Eso se ve entre los jóvenes. El objetivo es ser como Elon Musk, Dios sabe por qué. Se crea una presión en la cual el éxito es ser rico o ganar lo máximo posible. Un mundo tan competitivo en el que la mayoría fracasa y unos pocos ganan miles de millones de dólares. No tenemos un concepto correcto de lo que es una buena vida. No considero que nuestros hijos vayan a vivir peor desde el punto de vista físico o material, pero su bienestar psicológico se verá afectado en esta cultura desestructurada.

-¿Estamos en un momento peligroso por el cambio climático?-Efectivamente, estamos viviendo ese momento. Aunque se está empezando a tomar conciencia de que nos dirigimos directamente a una crisis, se está haciendo muy poco. El cambio climático tendrá un impacto mucho mayor en los países en desarrollo, y tenemos que reconocerlo y hacer algo.