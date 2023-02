Al menos 22 muertos en los peores incendios en décadas en Chile

La imprudencia, la mala gestión de los bosques, las altas temperaturas, el viento y los escasos medios humanos y técnicos se han combinado en el centro de Chile, donde han muerto al menos 22 personas y casi 200 familias se han quedado sin hogar en los peores incendios forestales en décadas.

En los alrededores de la localidad de Santa Juana, próxima a la ciudad de Concepción, y zona cero de la tragedia, a 700 kilómetros de Santiago, el paisaje calcinado y aún humeante enmarcaba esta mañana el rostro cansado de voluntarios y brigadistas, junto a la congoja de quienes han perdido el esfuerzo de toda una vida.

Según los últimos datos, se han quemado ya más de 45.000 hectáreas en las regiones de Biobio, Los Lagos, La Araucanía y Ñuble, un área de bosques profundos y grandes latifundios considerada el granero de Chile.

Y escenario, además, de un conflicto ancestral entre pueblos originarios, latifundistas y grandes empresas forestales dedicadas a la explotación intensiva de bosques milenarios a las que el estado vendió grandes extensiones de territorio. Uno de los más graves se produjo por una chispa de un soldador que ya ha sido detenido por la Policía.

Condiciones favorables

La fórmula 30-30-30 -es decir, 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora de viento y una humedad menor al 30% favoreció que el fuego se haya propagado rápidamente, como ya ocurrió en las mismas zonas en 2017.

Pero más allá de condiciones climáticas desfavorables, desde hace años los expertos advierten que la tala de la vegetación originaria y la reforestación con pino radiata y eucalipto, de un crecimiento más rápido y pirófitas -amantes del fuego- han multiplicado los factores de riesgo.

"La especie en sí no es más combustible que otras. El problema no es su presencia si no donde está presente y en que densidad", señala Miguel Castillo, experto en incendios del departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad de Chile.

Escasa capacidad de respuesta

"Una cosa es atender los incendios cuando estos se inician, y lo otro es tratar de contenerlo cuando se han desarrollado y la expansión es muy violenta cuando tienes estos factores meteorológicos y topográficos", subraya.

Entre los fallecidos hasta la fecha, hay dos bomberos voluntarios, que como en el resto del país no son profesionales, y los dos tripulantes de un helicóptero, entre ellos el piloto, un ciudadano boliviano con gran experiencia.

Dos meses atrás, otro piloto, de nacionalidad española y gran experiencia, perdió igualmente la vida durante otra extinción.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha explicado que también se pidió ayuda a países como México, Brasil y España para hacer frente a los incendios más graves ocurridos en Chile desde 2017.