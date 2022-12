Un instituto italiano permite 2 días al mes de ausencia por dolores de la regla

Un instituto de Ravena (centro de Italia) se ha convertido en noticia por conceder a las estudiantes dos días al mes de ausencia si padecen una menstruación dolorosa, ya que en Italia no existe una ley que permita ausentarse del trabajo por esta patología.

El director del Instituto Nervi-Severini de Ravena, Gianluca Dradi, aceptó la petición de algunas alumnas y se podrán ausentar dos días al mes si padecen dismenorrea y será suficiente un certificado médico presentado a principios de año.

"Siempre he tenido una menstruación muy dolorosa, no puedo ni levantarme de la cama y cuando me eligieron representante del instituto pensé que podría encontrar una solución para todas las chicas que sufren como yo con cada regla", dice Chiara Pirazzini, 17 años, que presentó su propuesta al director.

La resolución que introdujo la ausencia menstrual fue votada en el consejo escolar el 20 de diciembre, 10 a favor y tres en contra, y recientemente publicada en el portal de este centro y hoy ha llegado a las portadas de todos los diarios italianos.

Chiara Pirazzini explica al diario 'La Repubblica' que primero estudió la normativa vigente en países como España y luego se propuso un cuestionario anónimo sobre el tema "y en un día llegaron 16 testimonios: alumnas que relataron náuseas, dolor de espalda, dificultad para concentrarse en clase en los días de regla".

El Partido Demócrata (PD) presentó en 2016 un proyecto de ley para establecer la ausencia laboral y escolar por dismenorrea pero nunca fue aprobada.