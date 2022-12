"¿Sabes quién mató a mi hijo?": la idea desesperada de una madre en EE. UU.

La madre de Kemoze Chambers, de 29 años, asesinado a tiros en agosto de 2019 en el interior de su apartamento de Orlando, una de las principales ciudades del estado de Florida (EE.UU.), alquiló tres vallas publicitarias para dar visibilidad al caso y contribuir así a la detención de los responsables del crimen. "¿Sabes quién mató a mi hijo?", puede leerse en una cartel que ella misma porta.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, Golain Wright pidió la colaboración ciudadana, por pequeña que sea, para avanzar en una investigación en la que la Policía poco ha podido hacer hasta el momento por la falta total de pistas.

"Quiero justicia para mi hijo, es el único que tenía", señaló sollozando la madre, tras reconocer que no hay dato alguno que pueda llevar al esclarecimiento de la muerte de Kemoze Chambers, en el área residencial de Powers Drive, en Orlando.

Por ello, la mujer decidió alquilar tres vallas publicitarias a lo largo de la carretera Silver Star, en las que se alienta a cualquiera que tenga información sobre el caso que se ponga en contacto con las autoridades policiales.

"Golain está aquí pidiendo un regalo que nadie debería tener que solicitar para Navidad: justicia para su hijo", dijo el abogado Adam Finkel, del despacho Haggard.

Detalle de una de las vallas publicitarias alquiladas Redes sociales

Finkel señaló que ninguna información es demasiado pequeña y que incluso algo aparentemente intrascendente podría ser clave, además de hacer hincapié en que cualquier persona que provea algún dato lo puede hacer de forma completamente anónima."Kemoze era una persona trabajadora dentro de la comunidad de Orlando. Era contratista y no hay razón para que alguien tuviera algo en su contra. No sabemos si fue un robo o un allanamiento o pensaron que estaban matando a otra persona, no lo sabemos y por eso estamos aquí", indicó el abogado.

"Todos los meses llamamos a la Policía, pero siempre es la misma respuesta, que no saben nada", subrayó la madre con desesperación.

Wright insistió en que su hijo era una persona amable con una fuerte ética de trabajo y que esperaba casarse y tener hijos.

"Si alguien tiene alguna información llamen, por favor, se trataba de mi único hijo y quiero justicia para el", repitió la madre.

El abogado pidió a los miembros de la comunidad que utilicen el número de la línea de información criminal Crimeline para brindar datos sobre el caso a las autoridades, que ofrecen hasta 10.000 dólares para quien aporte ayuda y esclarecer el caso.