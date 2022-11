Macron quiere una reforma de las instituciones financieras internacionales

El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció este viernes en favor de "reformar las instituciones financieras internacionales" como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) ante el aumento de la brecha entre el Norte y el Sur y desafíos pendientes como el cambio climático.

De hecho, justificó esa reforma en primer lugar porque "necesitamos un choque de financiación para el Sur" para que pueda afrontar el cambio climático, al cierre de una mesa redonda de la quinta edición del Foro de París por la Paz que creó en 2018 para promover el multilateralismo.

Macron subrayó que la crisis de la covid y los excesos del capitalismo en los últimos tiempos han agravado la brecha entre el Norte y el Sur.

En paralelo, defendió la reconstrucción de "un multilateralismo eficaz", que a su juicio es la única forma de abordar la mayor parte de los problemas actuales del mundo, que no se pueden resolver solo dentro de un solo país.

A modo de ejemplo, se refirió al debate sobre la inmigración que hay ahora en Francia y que a su parecer necesita en primer lugar una organización dentro de la Unión Europea, pero también abordar las causas profundas en los países de los que proceden los inmigrantes.

Destacó que ese problema no lo puede solucionar su país solo: "Francia no es una isla y no se va a convertir en una isla en los próximos años", comentó con ironía.

El presidente francés reconoció que con la guerra de Ucrania en los países del Sur se han podido "generar confusiones" sobre "la jerarquía de prioridades" que establecen los occidentales en la agenda internacional.

Su receta para corregir esa percepción es que ese conflicto entre Rusia y Ucrania "no debe aplastar" todos los demás asuntos de la agenda internacional.