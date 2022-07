Meloni avisa a Berlusconi y Salvini que el más votado será jefe de Gobierno

Giorgia Meloni, líder de los ultras Hermanos de Italia (FdI) y máxima favorita para ganar las elecciones generales que se celebrarán en Italia el próximo 25 de septiembre, advirtió hoy a sus socios de la derecha, el ultraderechista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi, de que el más votado debe ser el jefe del Gobierno.

"Si no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, no tendría sentido entrar juntos en el gobierno. Confío en que queramos confirmar, también por razones de tiempo, normas que siempre han funcionado en el centro-derecha, que siempre hemos respetado y que no está claro por qué deberían cambiar hoy", aseguró Meloni.

Su partido lidera las encuestas de intención de voto de los comicios adelantados tras la dimisión del primer ministro, Mario Draghi, a mediados de mes después de perder el apoyo del Movimiento 5 Estrellas (M5S), tras semanas de desavenencias por varios motivos, como un decreto contra la inflación y los recelos de la formación populista a seguir armando a la resistencia ucraniana.

Además, Dhaghi fracasó días después en su intento parlamentario de recoser su "coalición nacional" y volver a sumar a todos los partidos para culminar la legislatura, ya que asistió al abandono de otros dos socios importantes, la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, y la centroderechista Forza Italia, de Silvio Berlusconi, mientras que Meloni nunca se integró en la misma y quedó como la única oposición al Ejecutivo.

Según los últimos sondeos, FdI y Meloni cotarían con cerca del 23% de los votos, menos de un punto por delante del progresista Partido Demócrata de Enrico Letta y la Liga de Salvini ( 14%), mientras que la formación de Berlusconi, que está perdiendo varios de sus dirigentes más destacados tras no apoyar el Gobierno de Draghi, ronda el 8 %.

Poco después de que se conocieran las declaraciones de Meloni en una entrevista en el informativo de máxima audiencia del Canal 5, cuyo texto fue adelantado a los medios, Salvini se mostró de acuerdo con la líder del FdI.

"Dejemos las disputas y las divisiones para la izquierda: en lo que a nosotros respecta, estamos dispuestos a razonar con nuestros aliados sobre el programa de gobierno, empezando por los impuestos, el trabajo, la inmigración y el medio ambiente. Quien tenga un voto más tendrá el honor y la carga de indicar el primer ministro", dijo el líder de la Liga.

Los roces sobre el liderazgo del centroderecha comenzaron incluso antes del anuncio de los comicios, cuando Draghi presentó su dimisión y el "número dos" de Berlsuconi, Antonio Tajani, dijo: "No hay un rostro del centro-derecha, lo veremos cuando vayamos a votar".

En la entrevista, con marcado carácter electoral, Meloni aseguró también que se espera una campaña muy violenta, pero que no siente intimidada por ello.

"Creo que la izquierda necesita crear una máquina de fango contra nosotros porque no pueden decir nada concreto y verdadero", mientras que "nosotros contar los desastres que han producido en Italia en los últimos 10 años de gobierno", dijo.

También se mostró de acuerdo con Letta en que los comicios serán una elección entre el Pd y FdI. "Son los dos principales partidos que se enfrentarán en estas elecciones en un sistema que podría volver a ser bipolar. Lo considero una buena noticia porque en la bipolaridad se enfrentan las identidades: centro-derecha contra centro-izquierda, progresistas contra conservadores. Este es el enfrentamiento y los italianos elegirán un bando", aseguró.

Y sobre su programa electoral, se refirió a los "aspectos económicos: el apoyo a la economía real, a los que quieren trabajar, a las empresas que contratan" y "la cuestión social, desde los ancianos hasta los jóvenes, pasando por los nuevos pobres. A estas alturas no hay clase media y una fuerza social como la nuestra no puede pretender no verlo", concluyó.