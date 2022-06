Noruega se pone en alerta máxima terrorista tras el ataque contra el club LGTBI

El Servicio de Seguridad Policial de Noruega, el PST, ha declarado este sábado la máxima alerta terrorista tras el ataque contra un club LGTBI esta madrugada en la capital del país, Oslo, que se ha saldado con dos muertos y 21 heridos.

El ataque, cuyo presunto autor ha sido detenido, está siendo investigado como un atentado terrorista islamista, según el PST.

A raíz del suceso, el PST ha decidido activar la alerta cinco, el nivel "excepcionalmente alto" de amenaza terrorista, según ha hecho saber el responsable de la organización, Roger Berg, en declaraciones recogidas por la cadena pública NRK.

"Ha habido un ataque terrorista, y hay una situación terrorista sin resolver. Por lo tanto, el nivel ha sido elevado", ha indicado Berg.

Poco después del incidente, la Policía detuvo a un hombre de 42 años, ciudadano noruego originario de Irán, conocido por las autoridades, que ya ha sido acusado de asesinato, intento de asesinato y ataque terrorista.

El individuo, de 42 años, procede de la parte de Irán de mayoría kurda y vino con su familia a Noruega como refugiado cuando era niño. Tiene la nacionalidad noruega y reside en Oslo. Previamente había sido condenado por delitos menores, entre ellos 120 días de cárcel por drogas, en 2016.

Tres años después, sin embargo, el hombre fue arrestado por intento de asesinato, posesión ilegal de un arma de fuego y posesión ilegal de un cuchillo en un lugar público. Nunca fue condenado por estas acusaciones.

Siete pacientes fueron ingresados en Ulleval, mientras que otra víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Akershus (Ahus), al noroeste de Oslo, a veinte kilómetros de la capital. Además, otras once personas han sido llevadas a otros centros sanitarios de emergencia.

Ya por la tarde, el príncipe heredero Haakon de Noruega y el primer ministro, Jonas Gahr Store, han visitado el lugar del atentado y han depositado una corona de flores.

El bar de copas atacado, el London Pub, es uno de los locales más conocidos de la ciudad y se identifica como "cuartel general gay desde 1979". Además hay heridos en un restaurante de comida rápida y el club de jazz Herr Nilsen, todos en la calle Rosenkrantz, en el centro de Oslo.