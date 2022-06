Amplio apoyo entre los países de la Unión Europea a la candidatura de Ucrania

Los países de la Unión Europea mostraron este lunes un amplio apoyo a la candidatura de Ucrania a la UE y el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró convencido de que los jefes de Estado y de Gobierno la aprobarán en la cumbre de esta semana.

"No puedo anticipar el resultado, pero no he oído a nadie oponerse", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron este lunes en Luxemburgo, el primer encuentro entre los Veintisiete desde que el Ejecutivo comunitario publicase su informe pidiendo la candidatura de Ucrania.

El jefe de la diplomacia Europa aseguró que "es un paso muy importante y un claro mensaje de que la UE está preparada para apoyar y aceptar a los vecinos a unirse a nosotros", en referencia, además, a Moldavia, para quien Bruselas también recomienda conceder el estatus de país candidato.

En la misma línea se expresó la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, quien aseguró que "estamos ante un momento histórico" en el que "todos deben ser conscientes de que en estos días existe una responsabilidad especial de cada país de la UE".

"Estoy convencida de que ahora tenemos la responsabilidad de dejarles claro" a los ucranianos que "pertenecéis a Europa, que os agradecemos que defendáis los valores europeos", continuó Baerbock, que subrayó al mismo tiempo que "lógicamente" el proceso de adhesión es "difícil".

Bruselas recomendó para Kiev la candidatura europea a cambio de que avance en la independencia judicial, combata la corrupción y el crimen organizado, aplique la ley que limita el poder de influencia de los oligarcas rusos y garantice la igualdad de las minorías del país.

En caso de que Ucrania no realice esas reformas, la Comisión Europea podría revertir su decisión.

Alemania, Francia e Italia apoyan la candidatura de Ucrania, como dejaron claro la semana durante su visita a Kiev el canciller alemán, Olaf, Scholz; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi.

"Consideramos que conviene acordar inmediatamente el estatus de candidato a Ucrania y Moldavia", incidió este lunes la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna.

Además, de los países bálticos y del este de Europa, siempre favorables al ingreso de las exrepúblicas soviéticas, también dio su beneplácito el jefe de la diplomacia neerlandesa, Wopke Hoekstra.

"Teniendo en cuenta la guerra, teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa, la unidad es lo más importante y por eso, pensamos que la propuesta de la Comisión es equilibrada y que el Gobierno de País Bajos la apoyará", aseguró Hoekstra.

Alemania, Austria y Eslovenia, pidieron asimismo avanzar en el proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales y permitir comenzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte, cuyo proceso bloquea actualmente Bulgaria porque exige que Skopje reconozca que tiene una historia, una identidad y una lengua común con Sofía.

Los líderes europeos celebrarán el próximo jueves una cumbre con los países de los Balcanes Occidentales en la que, según varias fuentes diplomáticas, se podría aprobar la apertura de negociaciones con estos dos países.

En distinta situación esta Georgia, para quien Bruselas no avaló la candidatura que solicitó junto a Ucrania y Moldavia, ya que le pide antes reformas para solventar su crisis política.

"Hace unas semanas nadie podría haber imaginado una opinión anclando a Georgia al camino europeo. Ahora tiene que cumplir un programa, ahora tiene un calendario, claros objetivos (...) Por tanto, pongámonos a trabajar", dijo Borrell.