YouTube ocultará el botón 'No me gusta' desde este miércoles

La plataforma de contenido YouTube ocultará el botón de 'No me gusta', de forma gradual, desde este miércoles, 10 de noviembre, con la intención de proteger del acoso a los creadores. Los usuarios podrán utilizar ese botón para mejorar las recomendaciones que reciben e indicar a los autores qué les ha parecido un vídeo de forma privada.

Mientras, los creadores podrán seguir consultando el número exacto de 'No me gusta' en sus videos, junto al resto de métricas, para conocer el rendimiento de su contenido.

Hace unos meses, la plataforma realizó un experimento con este botón para comprobar si determinados cambios podrían ayudar a proteger mejor a los 'youtubers' frente al acoso y reducir los ataques que organizan algunos usuarios para aumentar el número de 'No me gusta' en algunos vídeos.

En esta prueba, ocultaron el número de 'No me gusta' de los vídeos, aunque los usuarios podían seguir viendo y usando el botón. "Observamos que, al no poder ver esa cifra, se usaba menos el botón para aumentar el número de 'No me gusta' de un vídeo. Es decir, detectamos una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador", explica el equipo de YouTube.

Los datos reflejaron que este tipo de prácticas afectan en mayor proporción a los canales de pequeños creadores o recién llegados, tal y como ya habían denunciado al recibir injustamente estos comportamientos. Así como que, el número público de 'No me gusta' es un factor que los usuarios tienen en cuenta a la hora de ver o no un vídeo.

"Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas. Esta es solo una de las muchas medidas que estamos tomando para seguir protegiendo a los creadores frente al acoso", explicaban en el comunicado.