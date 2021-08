Varios países occidentales trasladan sus embajadas al aeropuerto de Kabul

Estados Unidos y varios países occidentales han trasladado al aeropuerto de Kabul a todo el personal de sus embajadas en la capital afgana, en la que este domingo entraron los talibanes y de donde huyó el presidente afgano, Ashraf Ghani, lo que ha precipitado y acelera los planes de evacuación que ya estaban en marcha.

Ghani abandonó hoy Afganistán, mientras los talibanes entraban finalmente en Kabul para evitar, dijeron, robos ante la huida de las fuerzas de seguridad.

"Para evitar actos de saqueo en Kabul y que los oportunistas no hagan daño a la gente, el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordenó a sus fuerzas entrar en las áreas de Kabul de donde salió el enemigo", aseguraron los talibanes en un comunicado.

Los talibanes, que previamente habían asegurado que no entrarían en Kabul hasta que se produjera una transición de poder pacifica, insistieron en que la población "no debe temer" a sus combatientes, que, afirmaron, entran en Kabul "con calma, no se meterán con nadie. Los militares y los empleados civiles del Gobierno deben confiar en que nadie les hará daño".

Poco antes, se daba a conocer el anuncio de que el "expresidente" Ghani había abandonado el país, lo que acercaba aún más la victoria de los talibanes tras veinte años de guerra y un cuarto de siglo después de que entraran en Kabul e instaurasen un régimen radical y rigorista que ahora podría resurgir.

A la espera de que se concrete la evacuación, Estados Unidos y otros países occidentales han trasladado al personal de su embajada al aeropuerto de Kabul, que se ha convertido en una improvisada sede diplomática donde se tramitan a toda prisa los preparativos para una salida de Afganistán.

En declaraciones a la cadena ABC News, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que se está trabajando "para asegurarnos de que nuestro personal está seguro y a salvo. Estamos trasladando a los hombres y mujeres de nuestra embajada a un lugar en el aeropuerto".

Blinken no quiso confirmar del todo si se cerrará y abandonará el complejo de la embajada en Kabul, pero reiteró que la "presencia diplomática mínima" que EE. UU. ha decidido mantener en la capital afgana operará desde el aeropuerto mientras se evacúa del país al resto del personal.

Según la CNN, esa misión diplomática quedará clausurada como muy tarde el martes, día 17, mientras que el encargado de negocios estadounidense en Kabul, Ross Wilson, y el resto del personal esencial trabajarán desde el aeropuerto durante un periodo indefinido.

El Gobierno francés adoptó la misma medida con la embajada de Francia en Kabul, que ha sido trasladada al aeropuerto "para proceder a la evacuación de los franceses que aún se encuentran" en Afganistán.

"Debido a la enorme y rápida degradación de la seguridad en Afganistán, las autoridades francesas han decidido desplazar su Embajada dentro del aeropuerto de Kabul, por lo que sigue activa para proceder a la evacuación del conjunto de franceses que aún están" en el país, anunció en un comunicado el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Alemania ha trasladado al personal de su embajada y empleados locales al aeropuerto de Kabul, a la espera de una evacuación segura en aviones militares y mientras Suecia y otros países nórdicos esperan concluir hoy ese operativo. Dinamarca y Noruega comunicaron ya el día 13 el cierre de sus embajadas.

España

España evacuará de Afganistán a todo el personal de su embajada - una decena de trabajadores- y a centenares de afganos que colaboraron durante las misiones militares y los proyectos de cooperación españoles, informaron hoy a Efe fuentes diplomáticas.

Los ministerios españoles de Exteriores y Defensa cerraron la logística, el número de personas que serán repatriadas y los aviones que se emplearán en esta misión, indicaron las fuentes, que señalaron que en cuanto las circunstancias lo permitan comenzará la evacuación, que incluirá también a los afganos y al personal diplomático, funcionarios y personal de seguridad de la embajada, así como a los seis españoles que están registrados como residentes en Afganistán.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció hoy que, ante la gravedad de la situación en Afganistán, los diplomáticos canadienses han abandonado el país y están regresando a Canadá.

Trudeau señaló que había sido informado en la mañana del domingo sobre la situación en Kabul, y en el resto de Afganistán, y que ante "los grave problemas" causados por el colapso del Gobierno del presidente Ashraf Ghani, el personal diplomático canadiense "está ya de camino hacia Canadá".

OTAN

La OTAN, institucionalmente el máximo pilar defensivo y de seguridad de Occidente y que ha tenido una importante presencia en Afganistán en los últimos 20 años, consideró hoy que "es más urgente que nunca" una solución política al conflicto en el país centroasiático.

Según una fuente anónima de la OTAN, la Alianza apoya los esfuerzos afganos para "encontrar una solución política al conflicto, que es ahora más urgente que nunca" y mantendrá su presencia diplomática en Kabul, que ajustará "según sea necesario".