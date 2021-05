Los estadounidenses, entre la confusión y el recelo de no llevar mascarilla

3

MASCARILLA, SÍMBOLO POLÍTICO

A todo ello, se suma el componente político que distorsiona la situación ya que al inicio de la pandemia, con Donald Trump como presidente y que mostró su escepticismo ante su efectividad, la mascarilla se convirtió en un símbolo partidista.

Los republicanos consideraron el requerimiento de llevar tapabocas como una imposición del Gobierno federal y algo que atentaba contra la libertad personal, mientas que los demócratas la esgrimían como una señal de protesta contra el recelo de Trump ante los consejos de la ciencia.

Ahora, que las autoridades sanitarias señalan los avances en la vacunación, con casi un 40 % de la población adulta totalmente inoculada, los ciudadanos reconocen estar desorientados.

Sobre esta polémica y la confusión general, el doctor René Sotelo, profesor de la Universidad de California del Sur (USC, en sus siglas en inglés), consideró que "más allá de partidismos", lo que hay es "fatiga" por parte de los ciudadanos.

"La gente esta absolutamente cansada del uso de la mascarilla... Mi gran preocupación es que mientras no tengamos el 80 % de la población vacunada, va a ser muy difícil identificar si las personas que no llevan protección en la calle están inoculadas o no", argumentó en declaraciones a Efe Sotelo, de origen venezolano.

Para Sotelo, el mensaje, más allá de las mascarillas, es este: "La gente debe vacunarse y tratar de entender que esta vacuna no es un virus atenuado, ya que tiene un mecanismo de acción absolutamente diferente y es segura".