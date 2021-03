Corea del Norte probó misiles balísticos de corto alcance durante el fin de semana

Corea del Norte disparó durante el fin de semana varios misiles de corto alcance, aunque las pruebas llevadas a cabo por el hermético país no violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según Estados Unidos.

En concreto, Pyongyang lanzó el domingo dos misiles de crucero frente a su costa occidental, según fuentes militares de Seúl y confirmadas por tres funcionarios estadounidenses, recoge CNN.

No obstante, estos lanzamientos han sido calificados como "pruebas normales" por parte de un alto funcionario de la Administración estadounidense. Por este motivo, no supondrá un impedimento para retomar la vía diplomática que la Casa Blanca espera establecer para avanzar en el desarme nuclear de la nación. "No vemos que la actividad de este fin de semana cierre esa puerta", ha añadido el funcionario.

Preguntado sobre la prueba balística por los periodistas, el presidente, Joe Biden, ha explicado que "hemos aprendido que no hay mucho que haya cambiado".

Las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte llevar a cabo pruebas con misiles balísticos y le han impuesto duras sanciones internacionales para disuadirlo de seguir desarrollando cohetes que puedan ser equipados con ovijas nucleares.

Corea del Norte no había realizado este tipo de pruebas balísticas desde julio de 2020, cuando lanzó misiles de crucero antibuque frente a su costa oriental, y se trata de las primeras pruebas de este tipo que Pyongyang lleva a cabo desde que Biden asumió la Presidencia.

La semana pasada, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, aseguró que seguirían ignorando los intentos de Washington de establecer contacto hasta que haya cumplido las condiciones de Pyongyang -entre las que destaca retirar las sanciones-, algo que anticipa que cualquier diálogo o movimiento para lograr establecer una conversación sobre el programa de armas nucleares sigue estando muy lejos.