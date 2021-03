El príncipe Guillermo habla sobre las declaraciones de Meghan Markle: "No somos una familia racista"

El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión a la corona británica y cuñado de Meghan Markle ha asegurado que no había hablado con su hermano Enrique, tras la entrevista: "No, todavía no he hablado con él pero lo haré".