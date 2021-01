La mitad de los médicos de Francia desconfía de la vacuna

En casa del herrero, cuchillo de palo. Menos de la mitad de los médicos franceses están «seguros» de vacunarse contra el Covid-19, según una encuesta realizada entre octubre y noviembre entre 1.200 facultativos y cuyos resultados han sido publicados esta semana. El país galo es uno de los Estados del mundo donde sus habitantes son más reacios a ponerse el antiviral. Sólo el 44% está dispuesto a hacerlo, frente al 67% en España, según un sondeo global realizado en diciembre por la empresa de estudios de opinión y consultoría BVA.

El escepticismo francés también está presente entre el personal sanitario. A la pregunta de si estaría dispuesto a vacunarse si hubiera una vacuna disponible, tres de cada cuatro médicos generalistas galos respondieron que, a priori, sí y uno de cada diez respondió que no. El resto no se pronunció.

«Estamos lejos de tener un acuerdo o un compromiso masivo con la vacunación. Tenemos unas tres cuartas partes de respuestas positivas, pero con diferentes grados», explicó el investigador Pierre Verger, uno de los autores del estudio, en declaraciones a la agencia AFP. «Si el nivel de vacilación de los médicos generalistas no disminuye, será un freno para la campaña de inmunización», opinó.

Sólo el 47% de los médicos franceses encuestados afirma que «seguro» que se vacunarán contra el Covid-19. El 29% dice que «probablemente» se pondrán la inyección, el 11% piensa rechazarla y el 15% no se pronuncia, según precisa la encuesta realizada por la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística (DREES) y difundida por el Ministerio galo de Sanidad.

El 79% de los doctores encuestados, eso sí, se declararon a favor de recomendar a sus pacientes ponerse la inyección, mientras que el 15% no sabe cuál será su actitud y el 6% dice no la aconsejan. Las dudas los médicos franceses están fuertemente asociadas a su percepción sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus. El 45% de ellos están de acuerdo en decir que un antiviral desarrollado con carácter de urgencia, en medio de una pandemia, no ofrece garantías suficientes de seguridad. El 42% no comparte esta opinión y el resto no se pronuncia.

A pesar de esas reticencias, Francia comenzó a vacunar contra el coronavirus el pasado 27 de diciembre, al mismo tiempo que lo hicieron varios Estados de la UE. París se ha marcado como objetivo inmunizar de aquí a finales de febrero a un millón de ciudadanos y a 15 millones antes del verano. El Gobierno galo, no obstante, está siendo muy criticado por la prensa y la oposición por el lento arranque de la campaña de vacunación. En el país, sólo se han puesto 80.000 dosis, frente a las 532.878 en Alemania y las 277.976 en España, según los últimos datos disponibles.

«Deploro que se hagan polémicas falsas, mala prensa, para tener un hueco en el periódico del domingo, en detrimento del interés colectivo y de la confianza de los franceses», dijo ayer el ministro de Sanidad, Olivier Véran, a la radio Europe 1. Véran, sin embargo, reconoció que ha habido «una falta de claridad en la comunicación y en la explicación de la campaña de vacunación» por parte del Ejecutivo.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, 67.599 personas han muerto de Covid-19 en Francia y ha habido 2,7 millones de casos confirmados de coronavirus.