'Brexit': Los puntos clave del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido

1

Comercio

El acuerdo alcanzado "va más allá de los recientes acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, como Canadá o Japón", según ha destacado la Comisión Europea en un documento explicativo, ya que no establece aranceles y cuotas entre ambas partes para todas las mercancías. Esto es especialmente importante para bienes "sensibles", como productos agrícolas o pesqueros. Los bienes tendrán que cumplir con las "reglas de origen", que tienen el objetivo de impedir que los productos de terceros países que no tienen acuerdo de libre comercio con la UE entren al bloque a través de Reino Unido para evitar aranceles y cuotas. El acuerdo también posibilita la simplificación de los procedimientos aduaneros aunque, como Reino Unido ha abandonado la Unión Aduanera, los controles se aplicarán a todos los bienes comercializados. En cuanto a los servicios financieros, el acuerdo no cubre este capítulo por lo que la City de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la UE con un acceso privilegiado.