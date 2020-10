Trump podría recibir el alta este mismo lunes tras su ingreso por coronavirus

El equipo médico encargado del presidente estadounidense, Donald Trump, hospitalizado por coronavirus ha informado este domingo de que podría ser dado de alta este mismo lunes del Hospital Walter Reed de Bethesda, Maryland, en el que ingresó el viernes.

El doctor Brian Garibaldi ha explicado que se ha suministrado una segunda dosis del antiviral remdesivir este sábado y que "hoy se siente bien". "Ha estado de pie y paseando. Nuestro plan para hoy es que coma y beba y esté fuera de la cama", ha explicado Garibaldi en rueda de prensa.

"Si sigue hoy con buen aspecto y sintiéndose bien esperamos que pueda recibir el alta mañana mismo y trasladarse a la Casa Blanca para seguir con su tratamiento", ha añadido.

"Hay altibajos"

También ha participado en el acto con la prensa el médico personal de Trump, Sean Conley, quien ha destacado que el paciente sigue "mejorando", pero, como en cualquier enfermedad, "hay altibajos".

"Durante esta enfermedad el presidente ha sufrido dos episodios de caída pasajera de la saturación de oxígeno. Debatimos los motivos y si teníamos que intervenir y el equipo decidió basándose en el progreso del diagnóstico inicial que el suministro de dexametasona", ha apuntado.

La dexametasona es un esteroide, un tipo de medicamento que ha demostrado una relativa eficacia en pacientes de covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

Video desde el hospital

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado en un vídeo grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra "mucho mejor" y está trabajando para "volver del todo" y poder "hacer Estados Unidos grande de nuevo".

El vídeo que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado.

"Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo", asegura Trump en el vídeo en el que añade: "creo que estaré de vuelta pronto".

"Quiero terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo", apunta Trump, que ha tenido que suspender todos sus compromisos públicos desde el jueves por la noche, cuando se hizo público que había dado positivo por COVID-19.

