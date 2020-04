Italia reduce las cifras de muertos y contagios y Reino Unido bate récord de fallecidos

Los fallecidos en Italia con coronavirus ascendieron a 17.669, con 542 más en las últimas 24 horas, una cifra que mantiene la tendencia de los últimos días de reducción de decesos diarios, mientras también se reducen los contagios y los hospitalizados.

Los casos totales desde que se detectó el virus el 20 de febrero son 139.422, 3.836 más respecto al martes, una cifra que confirma que se está conteniendo la propagación.

Pero el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, advirtió, en su rueda de prensa diaria para ofrecer los últimos datos, de que no se debe bajar la guardia a pesar de la mejora de la situación.

Actualmente hay 95.262 personas enfermas, y un total de 26.491 ya se han curado, más de dos mil en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se inició la epidemia en Italia.Además, la gran mayoría de los positivos, 63.084, están en aislamiento domiciliario, mientras los hospitalizados con síntomas y los ingresados en cuidados intensivos se siguen reduciendo.

Ante la mejora de la situación y la contención de la epidemia, el Gobierno estudia cómo y cuándo dar paso a la llamada "fase 2", es decir, la vuelta gradual y muy lenta a la vida normal.

"Abrir o pensar en abrir es bastante difícil"

Pero aún no hay fecha y el subdirector de la OMS, Ranieri Guerra, echó en la conferencia de prensa un pequeño jarro de agua fría ."Abrir o pensar en abrir en esta etapa es bastante difícil, no estamos en una disminución neta sino en una desaceleración en la velocidad" de propagación. "Hay un reservorio de asintomáticos que continúa propiciando la circulación del virus", añadió. Y subrayó: "No creo que el gobierno italiano quiera reabrir sin pensar en este riesgo".

El ejecutivo de Giuseppe Conte escucha las recomendaciones del Comité Técnico Científico que le asesora.

Hasta el próximo 13 de abril, que en Italia es festivo y pone fin a la Semana Santa, está en vigor el actual decreto por el que están paradas todas las actividades productivas excepto las esenciales, cerrado el comercio no esencial y prohibidos todos los desplazamientos de personas si no es por motivos de urgencia o necesidad.

Según los medios italianos, la operación de "reapertura" gradual tendría dos etapas: a partir del día 14 se abrirán algunas empresas, pero los ciudadanos en general y el comercio no esencial tendrán que esperar al 4 de mayo, es decir, después del puente de mayo.

Y aún entonces, los hábitos cotidianos no serán como antes, y por ejemplo se impondrá el uso generalizado de mascarillas y el mantenimiento de distancias prudenciales entre la gente.

Mientras, el Gobierno italiano ha declarado que sus puertos no son seguros para el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo central por barcos de las ONG debido a la pandemia del coronavirus.

Reino Unido bate récords de muertos

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han informado este miércoles de que ya son 7.097 los muertos por coronavirus en el país después de registrar una nueva cifra récord de 938 fallecidos en un solo día.

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que se ha hecho cargo de la rueda de prensa diaria realizada desde Downing Street ahora que el primer ministro, Boris Johnson, se encuentra hospitalizado, ha indicado que se han realizado un total de 232.708 pruebas de Covid-19 en el territorio británico.

De todos los tests llevados a cabo, 60.734 han dado positivo, tal y como ha explicado Sunak, que ha especificado que las cifras sobre las pruebas excluyen las realizadas en Irlanda del Norte.

Asimismo, Sunak ha confirmado que el mandatario se encuentra "estable" y que está mejorando. "El primer ministro no es únicamente mi colega y mi jefe sino también un amigo. Mis pensamientos están con él y su familia", ha manifestado antes de añadir que "ya se sienta incorporado en la cama".

Poco después, el ministro ha anunciado un paquete de ayudas de 750 millones de libras (856 millones de euros) para que todas las organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro puedan "seguir adelante" ante esta pandemia.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Salud (NHS) del país, Angela McLean, ha destacado que la propagación del coronavirus no se está acelerando, según informaciones del diario local 'The Guardian'.En este sentido, ha especificado que la cifra de casos diarios "no se está acelerando fuera de control", una cuestión que, tal y como ha recalcado, "son buenas noticias".

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.