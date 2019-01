"Estuve con un oso", la extraña historia de un niño de 3 años perdido 2 días en un bosque a bajo cero

Durante dos días, los esfuerzos por localizar a Casey fueron infructuosos y los equipos de rescate empezaban a perder las esperanzas de encontrarlo con vida. Las duras condiciones meteorológicas, que llegaron a rondar los diez grados bajo cero en la zona, les hicieron temer lo peor. No hubo ni una sola pista que pudiera seguirse para localizar a Casey. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra.

Pero el jueves por la noche, uno de los equipos de búsqueda oyó un sonido, como un bebé que lloraba en el interior del bosque. Siguiendo el lamento, encontraron a Casey entre arbustos y espinos.

De inmediato lo trasladaron al hospital, donde comprobaron que tan solo tenía algunos rasguños de su estancia en el bosque. Lo que dejó a todos atónitos fue lo que dijo cuando se le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. “Dijo que estuvo con un oso durante los dos días”, asegura el sheriff.

Su tía Breanna Hathaway lo ha contado en una entrada de Facebook que ha recogido 'The Guardian': “Dios le mandó un amigo para que le mantuviera a salvo. Dios es un buen dios. Los milagros suceden”.

El sheriff Hughes explicó que el niño mantiene como única versión que había estado todo ese tiempo con el plantígrado. “Dijo que tenía un amigo en el bosque que era un oso y que había permanecido con él”. En los bosques del condado de Craven viven cientos de osos negros y, según Casey, uno de ellos se ocupó de que esta historia tuviera un feliz.

Y aunque no hay ningún indicio de delito en torno al caso, las autoridades no lo dan por cerrado y siguen investigando los hechos:

UPDATE ON CASEY HATHAWAY CASE:

Sergeant Mike Sawyer with the Craven County Sheriff’s Office says “There is currently no evidence or information that indicates criminal activity in this case but the investigation is ongoing.” pic.twitter.com/IUXx1C3QAA