Trump se va de una reunión con los demócratas por ser una "pérdida total de tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que la reunión con los líderes demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, para desbloquear el cierre parcial de la Administración federal fue "una pérdida total de tiempo", e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!