Delegaciones de EEUU y Corea del Norte se reúnen en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur

Trump ha informado del encuentro a través de su cuenta en Twitter. "Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para preparar la Cumbre entre Kim Jong Un y yo mismo", ha explicado.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!