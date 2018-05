Empecé a escribir el domingo, sin saber qué iba a pasar con los tres bomberos andaluces sometidos a juicio en Grecia. Esta semana era clave. Hace algo más de dos años, en enero de 2016, fueron detenidos en la isla de Lesbos. El lunes tenían que presentarse ante un tribunal griego para ser juzgados. Se les acusaba del delito de participar en el rescate de mujeres, hombres, niñas y niños, en el mar, junto a las costas helenas. Por ello se enfrentaban a la acusación de tráfico de personas, acusación que les podría llevar a la cárcel durante diez años. La fiscalía griega consideraba que su tarea humanitaria era otra cosa. Se les criminalizaba por ayudar, por rescatar a quienes necesitaban de su experiencia en esas lides. Fueron a esa parte del Mediterráneo en un acto de solidaridad, dando su tiempo, su experiencia y su saber hacer; se encontraron con la frialdad de la burocracia y sus burócratas. Ha sido una incongruencia, una más de esta Europa donde nos consideramos adalides de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia. También ha sido una broma de mal gusto y, al mismo tiempo, una tragedia. ¿Cómo es posible que se haya juzgado a estos tres hombres por salvar vidas en el mar? ¿Cómo les han sometido a la incertidumbre que han vivido? ¿Qué crimen cometieron?

Para las autoridades griegas –por cierto, lideradas por el Gobierno de Alexis Tsipras, de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza)– estaban donde no tenían que estar, haciendo lo que no debían. En ese mar –donde los tres bomberos sevillanos y unos cuantos voluntarios más querían apagar el fuego del dolor, de la desesperación de refugiados que huyen de la guerra y de la pobreza– las autoridades griegas veían tráfico de personas, un tránsito no autorizado, una migración irregular, una injerencia en su control de fronteras. Algo que nos tiene que hacer pensar.

Esta Unión Europea, deficitaria en humanidad y democracia, se ha convertido en una fortaleza instalada en la comodidad. Y nosotros mismos somos parte de esa maquinaria. Se ha juzgado a tres bomberos que tuvieron la idea de dar parte de sus vacaciones salvando vidas. Su acción se ha convertido en un símbolo. Afortunadamente, la ‘justicia’ griega ha hecho ‘justicia’ y han sido absueltos. La noticia se produjo la misma tarde del lunes: "Salvar vidas no es delito". ¿Y ahora qué? Los tres bomberos, la organización no gubernamental que coordina a ese personal voluntario y otros como ellos lo tienen claro: seguirán salvando vidas. ¿Qué podemos hacer quienes vemos ese dolor desde la distancia? La apuesta de la solidaridad tiene más caminos de los que percibimos a simple vista. Si no podemos estar en primera línea, al menos tendremos que trabajar para cambiar las reglas de juego.