Lavabos machistas para los líderes europeos

El 17 y 18 de mayo se celebra en Sofía, capital de Bulgaria, una cumbre de líderes de la UE. El país anfitrión no parece haber estado muy acertado a la hora de elegir alojamiento para los presidentes y primeros ministros europeos. El periodista búlgaro Georgi Gotev tuiteó este lunes uno de los urinarios masculinos del hotel Marinela, que –como se observa en la imagen– tiene evidentes connotaciones machistas. Aunque ya era sabido que el presidente Rajoy iba a ausentarse de la cita debido a la invitación a Kosovo, ahora tiene un nuevo motivo para quedarse en casa. Donde, por lo demás, la actualidad doméstica –y si no que le pregunten por el ministro Catalá– no es que le deje precisamente demasiado tiempo para el sosiego.

Marinela hotel in Sofia is where the official guests of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU @EU2018BG are accommodated. This is a photo from the men's room pic.twitter.com/Xs2HUBxRWl